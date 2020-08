von Alexander Hämmerling

Die Sommerwerkstatt als Programmpunkt im städtischen Ferienprogramm ist laut Stadtjugendpfleger Christoph Lauer „durchwachsen“ angelaufen. Erstmals bietet der populäre Treffpunkt für die sechswöchige Sommerpause auf dem Gelände der Realschule am Salinensee auch eine separate Betreuung für die Altersklasse der Drei- bis Sechsjährigen an. Kinder von außerhalb von Bad Dürrheim werden dieses Jahr indes nicht aufgenommen.

Spiel, Sport und Kunst

Mit sportlichen Aktivitäten und einem ausgefeilten Spiel-sowie Kunstprogramm bei Fachbetreuung finden sich durchschnittlich 23 Kinder an der Realschule ein. Die Corona-Krise und den Wegfall der Sommerbetreuung in der katholischen Kindertagesstätte St. Raphael federn die Organisatoren von der Stadtjugendpflege ab, indem sie in den ersten drei Wochen der Sommerferien während der Schließzeit der städtischen Kindergarten eine zusätzliche U6-Betreuung anbieten. Während die größeren Kinder wie gewohnt auf der Wiese neben dem Haupteingang der Schule gastieren, sind die Kleinkinder auf einem Feld hinter der Mensa separat untergebracht.

Nachfrage dürfte deutlich zunehmen

Vier bis zwölf Untersechsjährige tummeln sich nunmehr täglich von 8 bis 17 Uhr an der Realschule. „Der Andrang in den ersten Wochen der Ferien ist immer etwas geringer. Ab dieser Woche sollte es stark anziehen. Bis zu 20 U6-Kinder und 30 Schulkinder können wir täglich aufnehmen“, sagt Stadtjugendpfleger Christoph Lauer.

Preis-Rabatte möglich

Die diesjährige Steigerung der Tagesgebühr für die Betreuung von fünf auf 7,50 Euro hätten die Eltern klaglos angenommen. „Sie wissen, dass ihre Kinder den ganzen Tag in Fachhänden bei einem differenzierten Programm für den Tagesablauf gut aufgehoben sind“, so Lauer. Besitzer eines Bad Dürrheimer Familienpasses erhalten eine 40-prozentige Ermäßigung. „Wer sich die Betreuung gar nicht leisten kann, dem begegnen wir mit Kulanz in einem diskreten Gespräch. Ich möchte, dass keinem Bad Dürrheimer Kind wegen finanzieller Schwierigkeiten eine Teilnahme an der Sommerwerkstatt verwehrt bleibt“, sagt Lauer.

Einfache Online-Anmeldung

Auch die Online-Anmeldung über die Plattform unser-ferienprogramm.de/bad-duerrheim laufe reibungslos ab. Die Eltern können ihre Kinder hier für jeden Wunschtag für eine Betreuung separat anmelden, parallel wird angezeigt, wieviele Plätze noch für jedes Datum verfügbar sind. Bis zur achten Stunde des Vormittags ist noch eine Anmeldung für eine Betreuung am Folgetag möglich.

Es existiert jedoch auch die Möglichkeit einer Listenanmeldung. „Eltern, die ihre Kinder am Abend abholen, können ihre Kinder sofort hier bei uns für den kommenden Tag listen lassen“, erklärt Lauer. Für erfolgte Anmeldungen, die nicht mindestens drei Tage vor dem Wunschdatum der Betreuung storniert werden, wird den Eltern eine Rechnung in voller Höhe der Tagesgebühr von 7,50 Euro zugeschickt.

Einen Appell richtet Lauer an die Eltern, ihren Zöglingen genügend Flüssigkeit, Sonnenmützen und bei Bedarf auch Sonnencreme für die langen Tage auf dem Gelände mitzugeben. Durch das wechselhafte Wetter sei auf wettergerechte Kleidung zu achten.