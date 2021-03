von Sabine Naiemi

Für den „Südtor“ genannten Bereich am Ortseingang von Bad Dürrheim von Donaueschingen her gab der Gemeinderat Bad Dürrheims in seiner Sitzung am 25. Februar sein Einverständnis zu einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan.

Das dreieckige Grundstück am Ortseingang von Bad Dürrheim, gegenüber dem Bus- und Reiseunternehmens Luschin, hat eine Größe von 8000 Quadratmetern und liegt seit etlichen Jahren brach. Das soll sich ändern. Bild: Hans-Jürgen Götz

Auf dem 8000 Quadratmeter großen Dreiecksgrundstück zwischen Huber- und Salinenstraße soll ein neuer Gebäudekomplex entstehen, mit bis zu 70 Appartements und Wohnungen, 20 bis 30 davon als Ferienwohnungen beziehungsweise als gewerbliche Boardinghouse-Einheiten. In der Erdgeschossfläche könnten eventuell Einzelhandel und Gastronomie Platz finden.

Die südliche Ortseinfahrt von Bad Dürrheim soll mit dem Bauprojekt „Südtor“ ein neues Gesicht erhalten. Hier sollen 70 Wohnungen entstehen, in der Erdgeschossfläche könnten Händler und Gastronomie einen Platz finden. Bild: Büro Rebholz (2) | Bild: Naiemi, Sabine

Wie geht es nun weiter? Wer erstellt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan, was ist für diesen erforderlich? „Jetzt ist erst einmal der Bauherr – also die B.E.S.T.-Holding GmbH und Co. KG an der Reihe“, erklärt Alexander Stengelin, Pressereferent der Stadt. Für das weitere Vorgehen brauche man genauere Angaben über das Projekt mit vollständigen Angaben zu Größe und Umfang.

Ein Thema werde mit Sicherheit sein, Einzelhandel beziehungsweise Gewerbe anzusiedeln. Stengelin: „Da wollen alle mitreden, weil Bad Dürrheim ein Riesengewerbegebiet hat. Wir werden immer mit Argusaugen beobachtet.“ Nahversorgung sei dann wieder ein anderes Thema.

Ein besonders markantes Zeichen am Ortseingang soll der siebenstöckige Turm mit vertikaler Begrünung werden. Die Höhe des Turms wird voraussichtlich knapp 25 Meter betragen. | Bild: Maurice Struck

Die Stadt arbeite beim Regionalverband außerdem darauf hin, vom Kleinzentrum zum Unterzentrum zu werden. Da werde dann ein zentraler Bereich festgelegt. Man könne sich das so vorstellen, dass quasi ein Kreis um die Friedrichstraße herum gezogen werde und der Bereich „Südtor“ werde mit Sicherheit nicht dazugehören. Das Ober- und Mittelzentrum drum herum (Villingen-Schwenningen und Donaueschingen) würden bei diesem Vorgang gefragt, was für Auswirkungen das für sie haben könnte. Alles werde mit aufgenommen. Das Gewerbegebiet hätte in diesem Fall Bestandsschutz. Nichtsdestotrotz: Man muss mit zukünftigen Sachen sehr vorsichtig vorgehen.

Was den vorhabenbezogenen Bebauungsplan betrifft, stehe man am Anfang des Prozesses. Wie lange dieser dauere, hänge von verschiedenen Faktoren ab. Ein Zeitrahmen könne derzeit noch nicht gesetzt werden. Das Architekturbüro ist gefordert, das Vorhaben genau zu definieren. Das wird dann der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat vorgelegt.

Derweil sucht die B.E.S.T.-Holding, die das Projekt plant und realisiert, nach Ideen für die Nutzung der Gewerbeflächen im Erdgeschoss. Hier steht insgesamt eine Fläche von insgesamt 1800 Quadratmetern zur Verfügung. „Wir sind offen für Ideen“, so Michael Rebholz. Diese würden dann mit dem Regionalverband auf die Möglichkeit ihrer Realisierung geprüft.

Eine Unterteilung der 1800 Quadratmeter in verschieden große Einzelflächen sei möglich und auch gewünscht, sagt Michael Rebholz, Architekt und Gesellschafter der B.E.S.T.-Holding. „Jetzt stehen weitergehende Planungsschritte an, sodass es die richtige Zeit ist, gute Ideen für eine mögliche Nutzung des Erdgeschossbereichs einzubringen. Deshalb laden wir alle Interessierten ein, uns ihre Ideen zu senden. Die Nutzungsmöglichkeit ist komplett offen, es darf in alle Richtungen gedacht werden.“ Ideen und Vorschläge zur gewerblichen Nutzung des Erdgeschosses können per E-Mail an info@best-holding.de oder über die Webseite www.best-holding.de/ideen abgegeben werden.