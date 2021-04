von sgn

Am Waldrand am Ortsausgang von Hochemmingen finden vor langen Jahren auf dem Waldcafé-Buckel die Wintersportler ihren Spaß. Bilder: Siegfried Heisig | Bild: Siegfried Heisig

Viele Bad Dürrheimer und Hochemminger erinnern sich noch gut an den Skilift, der sich einst den sogenannten Waldcafé-Buckel hochzog und gerne von der Bevölkerung der Stadt und den umliegenden Orten genutzt wurde. Gebaut wurde der Skilift Ende der 1960er-Jahre vom Hotelbesitzer Seeger, dem damals das als legendär geltende Parkhotel „Kreuz“, Ecke Bahnhof- und Friedrichstraße, in Bad Dürrheim gehörte. Zum Skilift gehörte auch eine Beschneiungsanlage, erinnert sich Hubert Fischer Senior, der damalige Wirt des Waldcafés. Fischer: In seinem Ansinnen sei Seeger vom damaligen Bürgermeister Weißenberger unterstützt worden. Bei Hochbetrieb kam es öfter zu Störungen, die Schneeverhältnisse waren nicht immer optimal und wurden jedes Jahr schlechter. Dadurch und durch die beachtlichen Personalkosen war wohl die Rentabilität für den Betreiber nicht allzu hoch. Das seien wohl die Gründe gewesen, dass der Betrieb nach ungefähr sieben Jahren wieder eingestellt wurde. Erst nach weiteren fünf Jahren wurde die Anlage schließlich abgebaut.