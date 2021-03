von Sabine Naiemi

Im Nachgang der Vorstellung der Pläne am Donnerstag, 11. März, für ein Gesundheitsresort als Alternative zu den bisherigen und von der Stadt beziehungsweise dem Gemeinderat abgelehnten Plänen für das Gebiet Hofen II (wir berichteten) ergab sich natürlich Diskussionsbedarf über die neuen Pläne. Diese wurden jetzt erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Aus dem Sure-Hotel (oben links) und dem Solegarten (links unten) soll ein Gesundheitsresort entstehen, dessen Therapiezentrum in der Grünfläche hinter den beiden Hotels Platz finden soll und über Fußwege mit beiden Hotels verbunden sein soll. Bild: SK-Archiv Götz

Joachim Limberger, Mitinvestor und Mitgeschäftsführer der B.E.S.T.-Holding GmbH erklärte: „Wir planen, ein Gesundheitsresort zu etablieren.“ Die Idee sehe so aus, dass das Hotel am Solegarten und das jetzige Sure-Hotel in Schritten zu einem miteinander verbundenen Gesundheitsresort aufgebaut werden sollen, mit einer Wegeverbindung und einem Therapiezentrum hinter den beiden Hotels im Bereich der Grünfläche.

Der Solegarten solle in ein Vier-Sterne-Hotel umgebaut werden. Das jetzige Sure-Hotel mit 60 bis 80 Einheiten sehe man in einem hochpreisigen Fünf-Sterne-Niveau, mit größeren Suiten und einem hausinternen Restaurant. Der alte, sich im Sure-Hotel befindliche Therapiebereich mit Schwimmbad könne eventuell reaktivierbar sein. Möglicher Zeitablauf: Zuerst Teilrückbau des Hotels Solegarten, dann eventuell Neubau des Therapiezentrums im Gebiet Hofen II. Sanierung und Umbau des Sure-Hotels werden erst nach Inbetriebnahme des neuen Solegartens in Angriff genommen.

Ein Therapiezentrum bedürfe in Form der jetzigen Planung einer Konzession nach Paragraph 30 der Gewerbeordnung, wie bei einer Privatklinik, so Limberger, mit ärztlicher Leitung und einem medizinisch-therapeutischen Angebot. „Das ist der Charakter, den wir anbieten wollen.“

Ulrich Fink, CDU, fragte nach, ob die vom Gemeinderat abgelehnte Variante A immer noch Thema sei. Darauf entgegnete Bürgermeister Berggötz, dass immer noch klar der Beschluss vom Juli 2020 gelte. Heute gehe es um die Vorstellung der Alternativen. Was in Frage komme, werde demnächst im Gemeinderat diskutiert.

Wolfgang Kaiser, LBU, brachte mehrere Fragen auf: Er gehe aufgrund der jetzt dargestellten Variante B davon aus, dass der Kirchenbauerweg ein Stück weit verlegt würde.

Dem entgegnete Limberger: „Hier muss der städtebauliche Wettbewerb ganz viel beantworten.“ Man müsse später noch besprechen, welche Erfordernisse es tatsächlich geben werde und wie man sich die Wegeführung grundsätzlich vorstellen könne.

Das erstreckt sich auch auf die Wegebeziehung zwischen Kurpark, Hotel und Luisenpassage und hänge von den Plänen für eventuell benötigte Parkdecks ab, so Architekt Rebholz auf die Frage von Wolfgang Kaiser, LBU. Für die Erweiterung des Sure-Hotels werde solch eine Erweiterung nicht benötigt.

Auf die Frage Kaisers nach dem Kurhaus entgegnete Michael Rebholz: „Bei einer Resortbildung nördlich von der Luisenstraße kann keine direkte Einbindung des Kurhauses erfolgen.“ Denkbar wäre eine direkte Nutzung im Zusammenhang mit dem Thermenhotel. Man würde das Thema erstmal offen lassen. Es gebe auch Gespräche mit der Kur- und Bäder GmbH und es wird sicher Bedürfnisse anderer Institutionen geben. Vom Thermenhotel aus wäre eine direkte Anbindung denkbar, aber vom Gesundheitsresort aus wäre eine direkte Nutzung nicht denkbar.

Nach wie vor sei das Thermenhotel als Best-Projekt angedacht, jedoch sei es nur ein separater Bauteil. Zentraler Bauteil sei das Gesundheitsresort, das als langfristig im Eigentum von B.E.S.T. gesehen werde. Das Thermenhotel könnte durchaus im Moment eigenständiges Konzept sein, das auch gar nicht von B.E.S.T., sondern eigenständig betrieben wird.

Die laut Plan ausgewiesenen Wohnflächen sollen Wohnfläche bleiben. Sie sind im jetzigen Plan nach oben zum Johanniterweg hin verlegt. Dort finden vier Bauplätze für Einfamilienhäuser Platz.

Der Rest der Grünfläche soll Sondergebiet bleiben, weil sich der in der Grünfläche angedachte Therapiebereich nicht weit von den Hotelstrukturen entfernen wird.

Dem sachkundigen Bürger, Reinhard Lindenhahn, liegt die Sicherung der Finanzierung am Herzen: Sie haben vorhin erwähnt, dass man bei einem möglichen Ausbau des Projekts unter anderem mit der Fläche Hofen II beginnen würde, so Lindenhahn. „Welche Garantien können Sie, könnte B.E.S.T. der Stadt geben, dass Sie in der Lage sind, wirtschaftlich-finanziell alles, was dann noch kommt überhaupt zu schultern? Wir möchten nämlich ganz sicher gehen, dass nicht Hofen II bebaut ist und der Rest nicht mehr bebaut werden kann.“

„Wir sind der festen Überzeugung ,dass wir bis zum Satzungsbeschluss der Stadt (was mindestens ein Jahr Zeit in Anspruch nehmen wird), im Bereich Solegarten schon eine Bauphase haben. Wenn wir den ersten Stein haben, kann auch der zweite Stein folgen. Manchmal muss man auch vertrauen können“, entgegnete Rebholz dieser Frage. „Wir sind durchaus in der Lage es in eine zeitliche Abfolge zu bringen, so dass zumindest ein Teil der Realisierung auch erfolgt. Das Sure-Hotel ist der letzte Baustein in der Umfunktionierung. Da folgt ja keine Umwidmung und es bleibt Sondergebiet.“

Lindenhahn weiter: „Aber Sie haben ja noch andere Projekte, zum Beispiel die südliche Einfahrt und so weiter. Das sind gewaltige Maßnahmen, mal vom zeitlichen Ablauf abgesehen, die für BD über Jahre hinweg eine erhebliche bauliche Belastungen bringen. Wenn ich mir vorstelle, was sie da finanziell wirtschaftlich zu tragen haben, dann ist meine Frage sicherlich berechtigt, ob Sie Bad Dürrheim Sicherheiten geben können, dass das alles realisierbar ist.“

„Wir haben diese Sicherheiten sicherlich nicht in Form von Bankbürgschaften oder privaten Bürgschaften oder so was“ entgegnete Michael Rebholz. „Es ist doch klar, dass wir erst dann wenn wir sehen, die Projekte gehen tatsächlich in eine Realisierung, auch die Finanzierung in ihrer Gänze auf die Beine stellen können. Kein Mensch wird sich mit uns über eine Finanzierung unterhalten, solange wir die Rahmenbedingungen noch nicht benennen können.“

Für Andrea Kanold, FDP, ist es interessant, dass die vier Häuser an den Johanniterweg herangerückt werden, denn dadurch werde die Wohnfläche, die eh schon da war weiter minimiert. Die Erweiterung nach unten werde bedingen, dass mehr SO-Fläche und somit mehr Grünfläche behalten werde, was sie bevorzuge und gut finde. Ansonsten müsse man schauen, wie sich die weitere Diskussion entwickelt.

Möglicher Zeitablauf: Zuerst würde der Teilrückbau des Hotels Solegarten erfolgen und dann eventuell der Neubau des Therapiezentrums im Gebiet Hofen II. Die Sanierung und Umbau des Sure-Hotels werden erst nach Inbetriebnahme des neuen Solegartens in Angriff genommen. Der Solegarten soll in ein Vier-Sterne-Hotel umgebaut werden. Das jetzige Sure-Hotel mit 60 bis 80 Einheiten sehe man dann in einem hochpreisigen Fünf-Sterne-Niveau, mit größeren Suiten und einem hausinternen Restaurant. Der alte, sich im Sure-Hotel befindliche Therapiebereich im Keller mit Schwimmbad, könnte eventuell reaktivierbar sein. Der Erhalt der Kapelle (sie stand nie zur Disposition und steht mittlerweile außerdem unter Denkmalschutz) und die Umnutzung des Badhauses sind gegeben. Die geplante Wohnbebauung auf Hofen II wurde reduziert auf vier Einfamilienhäuser auf einer Fläche von 4000 bis 5000 Quadratmetern.

Der Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss hat die Diskussion „zur Kenntnis genommen“. Das Thema wird im Gemeinderat weiter diskutiert.