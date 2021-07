von Sabine Naiemi

Mit seinem virtuellen Fastnachtsmuseum trat das Fastnachtsmuseum Narrenschopf bei den World Media Festivals 2021 an und erhielt kürzlich den „Tourism & Travel Media Award“ in der Kategorie WebSite/Cultural in Silber – und befindet sich damit in bester Gesellschaft von Bewerbern weltweit.

Das Team des Narrenschopfs ist stolz auf die Auszeichnung (von links): Professor Ullrich Dittler, Roland Wehrle, Projektleiterin Vera Jovic-Burger, Museumsleiterin llka Diener, Ingeborg Rüth, Professor Werner Mezger, Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei, Bürgermeister Jonathan Berggötz. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Das virtuelle Fastnachtsmuseum entstand im Rahmen des bundesweiten Projekts „museum4punkt0“, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Das Projekt begann 2017. 2020 wurde das Projekt um ein Jahr verlängert. Waren es zu Beginn sieben Verbundpartner, seien mittlerweile deutschlandweit 18 Museen beteiligt, erklärte Ullrich Dittler von der Hochschule Furtwangen. In Bad Dürrheim und dem Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein ist das Ziel, Fastnacht als gelebte kulturelle Ausdrucksform digital und somit ganzjährig erfahrbar zu machen.

Professor Ullrich Dittler von der Hochschule Furtwangen hatte die Idee, das Projekt beim World-Media-Award 2021 in Hamburg einzureichen. | Bild: Naiemi, Sabine

Der Narrenschopf ist im Vergleich zu den anderen Verbundpartnern ein kleines Museum, aber: „Wir haben in Berlin bewiesen, was wir zu leisten fähig sind“, erklärte Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte. Entsprechend groß sei der Stolz, in solch einem Kreis ausgezeichnet worden zu sein. Gerade in Zeiten der Pandemie habe man erlebt, welch wertvollen Beitrag die Fastnacht leistet. „Im virtuellen Fastnachtsmuseum kann man viel mehr machen“, erklärte der Fastnachtshistoriker Werner Mezger und wies auf die Bandbreite des aus ganz Europa stammenden Materials hin, dessen Vielfältigkeit bei der Betrachtung durch die 2,5D-Animationen besonders spannend wird. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei – seinerzeit maßgeblich daran beteiligt, dass die Förderung für dieses Projekt zustande kam – sprach von einem „grandiosen Zwischenschritt“ auf einem wunderbaren Weg. Die Auszeichnung zeige, dass andernorts zur Kenntnis genommen werde, was hier passiert. Und natürlich zollte auch Bürgermeister Jonathan Berggötz der Arbeit des Narrenschopf-Teams und der Auszeichnung seinen Respekt.

Der Volkskundler und Ethnologe Werner Mezger demonstriert die Besonderheiten, die den digitalen Museumsbesuch beim Narrenschopf ausmachen. | Bild: Naiemi, Sabine

Derweil läuft im Narrenschopf bereits das nächste Projekt: Der sogenannte Ambraser Teller von 1528 wird derzeit digital aufbereitet. Im Original ist der im Durchmesser rund 78,9 Zentimeter große Teller auf Schloss Ambras in Innsbruck ausgestellt.

Auf dem Ambraser Zierteller von 1528 wird die Narrenmutter mit ihren sieben Söhnen und die Bekämpfung der Narretei dargestellt. Der Teller wird gerade für die virtuelle Ausstellung digitalisiert. | Bild: Naiemi, Sabine

Er zeigt auf dem Tellerboden die Narrenmutter zusammen mit ihren sieben Söhnen und auf dem Rand rundherum Szenen, wie den Narren früher die Fastnacht ausgetrieben werden sollte, was aufgrund der rüden Methoden in der Regel tödlich endete und in der Regel erfolglos war. Zum Schluss schließt sich der Circulus vitiosus (Teufelskreis) und beginnt neu, indem von einem Bauern der Narrensamen wieder ausgesät wird.

Für das Projekt stellte die Kunst- und Wunderkammer Schloss Ambras dem Narrenschopf das Bildmaterial zur Verfügung. 359 Bild-Dateien von jeweils fünf Gigabyte Größe, insgesamt acht K – also einer besonders hohen optischen Auflösung – zur Verfügung. 500 Euro musste das Fastnachtsmuseum dafür bezahlen, quasi ein Geschenk. Dafür wird im Gegenzug den Innsbruckern nach der Fertigstellung das Projekt ebenfalls zur Verfügung gestellt.

Mit den Arbeiten an dem virtuellen Teller ist der wissenschaftliche Mitarbeiter Peter Bandle von der Hochschule Furtwangen beschäftigt. Wenn das Projekt fertig ist, können virtuell gezielt einzelne Bildausschnitte auf dem Teller angesteuert werden und dem Betrachter werden die Erklärungen dazu geliefert.

