Die aus dem Fernsehen bekannte Comedienne Lisa Feller gastiert am Donnerstag, 3. November, bei einem Live-Auftritt mit ihrem Kabarett-Programm „Dirty Talk“ um 20.15 Uhr im Haus des Bürgers in Bad Dürrheim. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER berichtet sie über ihren beruflichen Werdegang, ihre Arbeitsweise und wo sie ihre Ideen herholt.

Frau Feller, wann und wie kam es zu Ihrem Entschluss, Comedian zu werden?

Oh, das war ein Prozess, der sich eigentlich über Jahre hinweg hinzog. Irgendwie war ich in der Schule immer schon so drauf. Zwar nicht unbedingt als Classenclown, aber doch immer schon sehr schlagfertig. Wenn es darum ging, wer die Abiturrede hielt, war die Antwort: Lisa macht das.

Insgesamt betrachtet, hilft es unheimlich, wenn man irgendwie eine gewisse Komik in sich trägt. Am Anfang wusste ich gar nicht mal, wie das in einen Beruf münden kann. Dann kamen die ersten Theaterprojekte, dann das erste Geld und das Weitere hat sich dann einfach so ergeben. Baff hat mich am Anfang das Bewusstsein gemacht: Hey, ich hab Spaß dran und verdiene damit sogar noch Geld.

Wo nehmen Sie Ihre Anregungen her?

Als ich angefangen habe mit Stand-up-Comedy, hatte ich gerade ein kleines Kind zuhause, dann kam das zweite und irgendwie hat man dann naturgemäß erst mal kaum Zeit für andere Themen. Das können wohl alle Mütter oder Eltern nachvollziehen. Man ist den ganzen Tag damit beschäftigt, den Alltag zu wuppen. Also ist die Inspiration aus dem direkten Umfeld total naheliegend. Als ich mich damit näher beschäftigt habe, merkte ich dann schnell auch, dass mich Dinge des Alltags besonders inspirieren können. Ich finde alles, was in der Welt vor sich geht, ist im Menschlichen begründet und fängt im Kleinen an.

Tragen Sie dann ständig irgendeine Kladde mit sich herum, oder wie merken Sie sich ihre Ideen?

Naja. Ich denke zwar immer, dass ich mir meine spontanen Ideen merken kann, stelle dann aber fest, dass ich sie zwischendurch dann doch vergessen habe. Da renne ich dann oft nochmal hinterher. Allerdings habe ich eine erfolgreiche Methode entdeckt: Ich schicke mir nämlich mit meinem Handy Sprachnachrichten an mich selber. Das funktioniert echt gut.

Wie läuft das so ab, wenn Sie ein Programm einstudieren? Müssen Sie dabei nicht manchmal selbst vor Lachen anhalten?

Oh ja. Das ist mir durchaus schon passiert. Ich habe sehr viel Freude daran, wenn ich Texte abfasse, besonders wenn eine Stelle kommt, die ich besonders witzig finde. Ich würde es so beschreiben, dass ich da zwei Richtungen habe: Entweder etwas Lustiges passiert, das ich sofort auf dem Schirm habe und sofort auf der Bühne erzähle, oder ich setze mich vor den PC, entwickle die Szene und hoffe, dass der Text das Publikum inspiriert.

Wie definieren Sie Humor, oder anders gefragt, was verbinden Sie mit Humor?

Für mich gibt es da durchaus Unterschiede. Humorvoll heißt für mich nicht gleich, dass etwas witzig ist. Humorvoll kann sein, nicht immer alles gleich so ernst zu nehmen. Manchmal kann man das Lustige nicht auf Anhieb erkennen – man muss danach suchen. Aber beide Seiten haben ihren Charme. Bei meinem aktuellen Podcast „Naschkatzen“ mit meiner Freundin geht es zum Beispiel um Süßigkeiten. Naschen für die Seele. Die Rückmeldungen sind genau die, die wir erreichen wollen: „Wenn wir euch zuhören, dann geht‘s einfach um etwas was lecker ist.“ Es ist schön, wenn man sagen kann, jetzt hat die Seele mal eine Pause, man beschäftigt sich mit etwas ganz Banalem. Es ist ein tolles Gefühl, wenn wir hören, dass die Leute abschalten und hinterher wieder mehr Kraft haben, weiterzumachen.

Sie haben zwei Kinder im Jugendalter. Wie gehen Sie mit dem heutigen Medienkonsum Jugendlicher um?

Wir reden tatsächlich viel miteinander über solche Themen und ich bin sehr dankbar dafür. Am Anfang, als meine Kinder klein waren, habe ich natürlich versucht, ihnen viel mit auf den Weg zu geben. Jetzt ist es so, dass mir der Große immer erklärt, was gerade Trend ist und was passiert. Ich bin sehr dankbar für alles, was ich durch meine Kinder lerne.

Wie gehen Ihre Kinder mit der „Berühmtheit“ ihrer Mutter um?

Tja nun. Meine Kinder sind natürlich damit vertraut, mal auf der Straße angesprochen zu werden. Aber insgesamt muss ich sagen, dass ich ein so kreuznormales Umfeld habe, dass das für uns keine Rolle spielt. Meine Kinder finden es gut, mal mitzukommen, lustige Leute kennenzulernen und finden es spannend, mal dabei zu sein. Zuhause spielt das bei uns jedoch keine Rolle.

Haben Sie Lampenfieber vor einem Auftritt? Was machen Sie dagegen?

Ja, ich bin immer aufgeregt, mal mehr, mal weniger. Ich würde es eher so bezeichnen, dass ich angemessen angespannt bin. Das kommt besonders zum Vorschein, wenn ich was Neues ausprobiere oder etwas Unvorhergesehenes passiert. Aber trotz des Tunnels, in dem ich mich dann manchmal befinde, kriege ich es hin, mich zusammenzureißen. Ich gehe einfach raus auf die Bühne. Ich bin zwar nervös, gehe aber immer ohne Angst raus. So einen Impuls, vielleicht vor lauter Angst die Flucht zu ergreifen, habe ich Gott sei dank noch nie gehabt.

Sie haben Lehramt studiert, Hauptfach katholische Religion. Was bedeutet Glaube für Sie?

Nun, die Antwort darauf ist nicht einfach. Das lässt sich nicht einfach in ein paar Sätze packen. Ich denke, wenn es einen Gott gibt, der alles erschaffen hat, wird er sich nicht damit aufhalten, die kleine Erde in verschiedene Felder aufzuteilen. Für mich ist göttliche Liebe universell.

Was war ihr ungewöhnlichstes Erlebnis auf der Bühne, das Ihnen heute noch im Gedächtnis ist?

Oh, da gibt es zwei Begebenheiten. Einmal hatte ich meine Stilleinlagen vergessen. Das andere Mal ist mir bis heute sehr eindrücklich in Erinnerung. Für mich ist das immer noch ein traumhaft schöner Moment: Meine Show in Bremen wurde für einen Heiratsantrag genutzt. Und das Tollste ist: Die Frau hat Ja gesagt. Bei dieser Erinnerung geht mir heute noch das Herz auf.

Gibt es etwas, was Sie gnadenlos auf die Palme bringt, oder gehen Sie eher gelassen durchs Leben?

Natürlich gibt es genug Situationen, in denen ich einfach nicht mehr weiß wie ich etwas lustig finden soll. Da habe natürlich trotz all meiner Bemühungen auch ich Grenzen. Besonders etwa, wenn es um Ungerechtigkeiten geht.

Wenn man Sie um einen Rat fragen würde, wie man das Leben nehmen soll, was würden Sie den Menschen mit auf den Weg geben?

Meine Hoffnung ist, dass etwas Sinn ergibt, egal wie es ausgeht. Ich versuche immer, irgendwo das Positive zu sehen. Auch wenn es mal bei mir nicht so gut läuft, überlege ich, was ich daraus mitnehmen kann.