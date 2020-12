von Sabine Naiemi

Vor dem Bierbrauen, müssen im Läuterbottich Gerste oder Weizen gemälzt werden.

Der 22-jährige Sebastian Haas aus Bad Dürrheim eilt zielstrebig auf der Karrierestraße voran. Zunächst hat er überaus erfolgreich seine Ausbildung zum Bierbrauer und Mälzer abgeschlossen, jetzt hängt er den Bachelor dran und den Master in Betriebswirtschaftslehre, um für seine berufliche Zukunft bestens gerüstet zu sein. Sein Handwerk erlernt der ehrgeizige junge Mann im benachbarten Landkreis bei der Hirsch-Brauerei.

Wie kommt er ausgerechnet auf diesen Beruf? „Ich hatte in der Schule schon Spaß und Stärken in den naturwissenschaftlichen Fächern“, erklärt Haas. „Ich war auch schon angetörnt durch ein Praktikum beim Bad Dürrheimer Mineralbrunnen mit der Nähe zur Lebensmitteltechnik. Also wollte ich nach der Schule auch irgendwas in Richtung Naturwissenschaft, Technik und Kreativität machen. Das alles findet sich im Handwerk der Brauerei wieder.“ Eigentlich sei Bierbrauer ein „normaler“ Ausbildungsberuf. Das heißt, man braucht kein Abitur dafür. Für das Studium, das er jetzt begonnen hat, sei das Abitur jedoch Voraussetzung. „Ich mache ein sogenanntes Studium plus“, erzählt Haas. Das beinhalte ein Jahr Praxisphase und dann das normale Studium, bei dem er dann während der langen Semesterferien im Betrieb sei. Das wäre normalerweise nur in großen Betrieben möglich, doch sein Arbeitgeber sei aufgeschlossen und erfreut über seine Pläne. Den Spaß am Beruf gibt er als Triebfeder an.

Die Abfüllung in Flaschen ist ein komplexer Prozess. Bilder: privat

Bier ist nicht gleich Bier

Das Produkt Bier sei ein emotionales Produkt, so Haas. Was das heißt? Es ist ein Alltagsprodukt, mit dem man schöne Momente, einen schönen Feierabend und Feste verbindet, also keine tote Materie. Wenn man jetzt noch die Verbindung mit der Naturwissenschaft betrachte, die alkoholische Gärung und den Gedanken mit der Anlagentechnik vereint, dann komme ein sehr schönes Produkt raus, erklärt der Bierbrauer seine Philosophie. Haas: „Bier ist aber auch nicht gleich Bier“. Es kann auf viele Arten und Weisen produziert werden, viele Geschmacksrichtungen annehmen, mit denen sich entsprechend experimentieren lässt. „Die Identifikation mit Bier ist hoch, es enthält gute Rohstoffe und ist, wenn man weiß, wie es gemacht wird, ein vertrauensvolles Produkt, nach höchster Kunst hergestellt mit modernsten Methoden.“

Dabei ist Sebastian Haas durchaus von zukünftigen Möglichkeiten fasziniert. Man sieht in der Branche viele große und auch neue Brauereien, die etwas Neues gewagt haben. Andererseits biete der Markt auch Potenzial für kleine Brauereien.

Und wie wird man nun Landessieger und zweiter Bundessieger? Prinzipiell sei das ein Wettbewerb, der persönlich ausgetragen wird. Wissen wird abgeprüft und anhand der Abschlussnoten verglichen. Das wurde durch die Corona-Situation etwas abgeändert in eine Wissensverständnisprüfung. Die Fragen wurden aufgeteilt in Theorie und Praxis, zum Herstellungsprozess, von Malz und Hopfen über die Produktion von Bier bis hin zur Abfüllung in Flasche und Fass.

Interessanter sei tatsächlich die Abfüllung in die Flasche, weil da auf Grund der Komplexität und Geschwindigkeit der Hintergrund fiel faszinierender ist, findet Haas. „Das ist in Sekundenbruchteilen passiert, und das macht das Ganze sehr interessant.“ Die ganzen chemisch-biologischen und physikalischen Prozesse interessieren den normalen Biertrinker natürlich weniger – Hauptsache es schmeckt.

Bild: privatBild: privat

Und was trinkt er so? „Ich trinke am liebsten ein Pils oder helles Bier.“ Wenn er die Wahl habe, probiere er gerne auch Bier von kleineren Brauereien, weil er das Handwerk schätzt und regionale Unterstützung gut findet und keine Vereinheitlichung des Bieres. Was Misch- und die sogenannten Craft-Biere angehe, sei er eher konservativer Biertrinker. „Das ist eine Philosophiefrage“, findet Haas, auf die beachtliche Vielfalt dieser Kreativbiere abzielend.

Bild: privat

Und Kreativität sei Auslegungssache. Man könne sogar zu Hause Bier brauen. So habe er sich schon einmal an einem Bier aus Hopfen mit Zitronenaroma probiert. Die Produktion habe einen ganzen Tag in Anspruch genommen, dann musste es noch gären und reifen. Nach vier Wochen konnte das Bier schließlich getrunken werden. „Qualität braucht halt Zeit.“

Rein theoretisch wäre er also in der Lage, zu Hause selbst unkonventionelle Hopfenmischungen zu kombinieren und eigenes Bier für den Hausgebrauch zu fertigen, wobei aber doch deutlich die Liebe zur Hausbrauerei überwiege.