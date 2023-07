Man ist zufrieden im Zentrum für Betreuung und Pflege, den Bürgern der Gemeinde Bad Dürrheim eher als „Hirschhalde“ ein Begriff. Jetzt konnte man den 30. Geburtstag der Einrichtung feiern, deren Geschichte eigentlich bereits vor mehr als 100 Jahren als Gastbetrieb mit angeschlossener Postkutschenstation begann.

Lange arbeitete das Haus als Lungenheilanstalt, während der beiden Weltkriege diente die Hirschhalde als Lazarett, war später Übergangswohnheim für Spätaussiedler und beherbergte lange Zeit als Haus für Rehabilitation kranke und verletzte Menschen. Nach bisher erfolgreichen 30 Jahren wird die ehemalige Hirschhalde noch heute als naturnahe Wohnstätte für Menschen genutzt, die sich entweder im Betreuten Wohnen eingemietet haben, um ihren Lebensabend hier zu verbringen, oder die angesichts gesundheitlicher Einschränkungen eine besondere Betreuung benötigen.

Stefanie Feiß, die seit zwölf Jahren die Seniorenresidenz Hirschhalde leitet und die Betreuungsangebote organisiert, nennt die Hirschhalde „einen besonderen Ort der Begegnung, insbesondere, weil man viel Wert auch auf Kultur legt“. Ausstellungen, Kulturabende und Konzerte prägen den Alltag der Seniorenresidenz. Das Haus bietet Unterkunft für die unterschiedlichsten Gruppen. Neben dem Betreuten Wohnen, das es gestattet, neben dem reinen Wohnen zusätzliche Dienste in Anspruch zu nehmen, werden Menschen mit eingeschränkten körperlichen wie auch geistigen Funktionen ebenso betreut, wie es auch einen geschützten Bereich für besonders gefährdete Menschen gibt.

Um auch weiterhin den eigenen Ansprüchen und dem Standard der Landesheimbauverordnung entsprechen zu können, stehen im leerstehenden alten Schwesternhaus umfangreiche Umbau- und Sanierungsarbeiten an. Begonnen werden die Arbeiten im vierten Quartal. Wurden zuletzt 41 Betreuungsplätze abgebaut, so entstehen jetzt in einer zweijährigen Bauphase 27 Einzelzimmer mit eigenem Sanitärbereich.