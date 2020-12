Einen Betrieb mit 1362 Muttersauen und 5544 Ferkeln, mit einem 220 Meter langen Gebäude und 18 Meter hohen Entlüftungskaminen – das ist der Traum des Oberbaldinger Landwirts Urban Messner und Sohn Michael.

Der Hof von Landwirt Urban Messner liegt aus Richtung Bad Dürrheim kommend links am Ortseingang von Oberbaldingen. Messner will expandieren, die Stadt Bad Dürrheim ist dagegen. Bild: SK-Archiv Heinze

Vor acht Jahren hatte er dafür einen Antrag bei der Stadt Bad Dürrheim gestellt. Die hat im Sommer 2015 zunächst für alle Landwirte und im März 2016 nur noch für das Gebiet Rauäcker beziehungsweise die Ostbaar einen Bebauungsplan plus Veränderungssperre erstellt, der Urbans Pläne zunichte macht. Dagegen hat der Landwirt vor vier Jahren einen sogenannten Normenkontrollantrag erhoben. Oder einfach gesagt: Messner wollte wissen, ob die Stadt seine Pläne auf diese Art und Weise durchkreuzen darf.

Am Mittwoch, 9. Dezember, trafen sich beide Parteien nun vor dem Verwaltungsgericht in Mannheim, um diese Frage endgültig zu klären. Messner wurde vertreten von Anwalt Andreas Staudacher, für die Stadt waren Rechtsanwalt Torsten Heilshorn sowie der städtische Fachbereichsleiter Markus Stein anwesend. Bürgermeister Jonathan Berggötz verfolgte die Anhörung im gut gefüllten Zuschauerbereich.

Das Verwaltungsgericht in Mannheim. | Bild: Matthias Jundt

Gleich zu Beginn der Verhandlung machte die vorsitzende Richterin Julia Dürig Landwirt Messner auf eine Gesetzesänderung beim Baurecht aufmerksam. Bei der Antragsstellung des Oberbaldingers vor vier Jahren war die rechtliche Lage noch eine andere. Nach der Änderung werden nur noch landwirtschaftliche Betriebe privilegiert behandelt. Bei Messners Plänen sei dies nicht der Fall, so die Richterin. Die Gemeinde könne daher entscheiden, ob es einen solchen industriellen Agrarbetrieb überhaupt, und wenn ja, wo es ihn geben soll. Richterin Dürig sagte: „Herr Messner, wir haben uns daher überlegt, ob es nicht sogar besser wäre, wenn sie das Verfahren verlieren.“

Ein Recht auf einen Bauantrag gibt es laut Dürig nicht, er könnte die Gemeinde nicht dazu zwingen: „Die Frage ist, was es Ihnen bringt, das Verfahren bis zum bitteren Ende durchzuziehen. Ihren ursprünglichen Wunsch einer Intensivtierhaltunganlage können sie in diesem Verfahren nicht erreichen“, so die Richterin zu Messner weiter. Am Mittwoch ging es also nur noch um das Gebiet Rauäcker.

Zuständigkeiten der Verwaltungsgerichte. | Bild: Matthias Jundt

Ein intensiv diskutiertes Thema war die Frage nach der Geruchsbelästigung der Kurgemeinde Bad Dürrheim durch einen möglichen Betrieb Urbans. So bräuchte Messner für seine Anlagen jeweils zwei 2945 Kubikmeter fassende Güllebehälter., außerdem fünf Silos für Futter und ein Technikgebäude. Das sei aus Sicht eines Gutachters nicht möglich, weil der schon jetzt vorherrschende Geruch bereits an der von der Gemeinde vereinbarten Höchstgrenze kratze. Möglich sei aus Sicht des Gutachters für Messner ein Betrieb mit 560 Zuchtsauen und 2014 Ferkeln.

Messner und sein Anwalt konnten bei der Frage nach der Geruchsbelästigung nicht erkennen, weshalb das Gutachten die innerörtlichen Betriebe und deren Emissionen nicht mit einberechnet. Stadt-Anwalt Heilshorn begründete das damit, dass diese Betriebe auf Dauer keine Zukunft hätten und ohnehin auf absehbare Zeit verschwinden würden.

Richterin Dürig drängte kurz vor dem Ende der Verhandlung auf eine außergerichtliche Lösung und sagte zu den Beteiligten: „Sollen wir entscheiden oder finden Sie eine andere Lösung?“ Da es die nicht gab, wird nun also der dritte Senat des fünfköpfigen Verwaltungsgerichts Mannheim über die zukünftige Landwirtschaft in Bad Dürrheim entscheiden. Das Urteil wird in etwa zwei Wochen zugestellt, die Begründung wird Mitte Januar erwartet.

Sollte eine der beiden Parteien dagegen in Revision gehen, wird das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig prüfen, ob es sich diesem Fall annehmen will. Ob Messner so weit geht, konnte sein Anwalt am Mittwoch nicht sagen. Die Stadt Bad Dürrheim zeigte sich dagegen optimistisch, dass Messners Antrag abgelehnt wird.