von Sabine Naiemi

Bei der Umsetzung der von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen ist die Stadtverwaltung nun gefordert innerhalb von zwei Tagen alle Verordnungen entsprechend zu organisieren. Dies betrifft in erster Linie die Schließung der Kindergärten und Schulen sowie die Einhaltung der Ladenschließungen.

Kindertagesstätten und Schulen werden ab kommenden Mittwoch geschlossen. Für Kindergarten-Kinder und Schüler bis Klassen 7, deren Eltern an ihrem Arbeitsplatz unabkömmlich sind, wird es eine Notbetreuung geben. Diese soll direkt in den Einrichtungen angemeldet werden. Es wird aber darum gebeten, diese Möglichkeit nur im absoluten Notfall zu beantragen. Auch der Einzelhandel und weitere Betriebe werden bis mindestens 10. Januar 2021 weitgehend geschlossen. Die von Schließungen betroffenen Gewerbebetriebe werden aktuell im Rahmen der Möglichkeiten informiert.

Ab Mittwoch wird die Ortspolizeibehörde auch kontrollieren müssen, ob die Schließungen eingehalten werden, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Stadt. Die Gemeinderatssitzung am kommenden Donnerstag findet unter den bisher schon etablierten hohen Hygienemaßnahmen statt. Auf längere Vorträge wird im Rahmen der Möglichkeiten verzichtet werden.

In der Realschule am Salinensee lief am gestrigen Montag der Apparat auf Hochtouren. „Wir haben schon immer daran gedacht, dass noch etwas passieren kann, hatten auch immer schon einen Plan B oder C in der Tasche, aber wie man sieht, gibt es trotzdem immer noch etwas Neues“, erklärt Schulleiterin Stephanie Martin.

Für die Abschlussklassen, also die Klassen 9 und 10, die im Juni 2021 ihre Abschlussprüfungen ablegen werden, findet ab Mittwoch wieder Fernunterricht über das System „Microsoft Teams“ statt. Bei den Abschlussklassen konzentriere man sich auf die Prüfungsfächer, erklärt Stephanie Martin. Das seien für die zehnte Klasse die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und das entsprechende Wahlpflichtfach: Französisch, Technik oder „AES“ (Alltagskultur, Ernährung und Soziales, früher „MUM“). Die Schüler der neunten Klassen werden in Deutsch, Mathematik und Englisch geprüft.

Nebenfächer leiden

Zwar gehe durch die Konzentration auf die Hauptfächer viel an Nebenfächern wie Geschichte oder Gemeinschaftskunde verloren, aber auf jeden Fall könnten die Eltern sicher sein, dass ihre Kinder auf die Abschlussprüfungen ausreichend vorbereitet seien, sichert Stephanie Martin auf die entsprechende Frage zu. Im Vordergrund stünden einfach die Vorbereitungen auf die Prüfungen.

Eigentlich würden die anderen Schüler einfach offiziell früher in die Ferien geschickt. Doch diese bekämen bis zum Ferienbeginn Übungsaufgaben. „So eine Art Hausaufgaben“, erklärt die Schulleiterin, so dass die Schüler lernen würden, mit dem System umzugehen. Martin: „Quasi eine Übungsphase ohne Druck.“

Parallel zu allem laufe die Notfallgruppe. Am Montag sei eher noch eine geringe Zahl an Anmeldungen zu verzeichnen gewesen, so Martin. Sie gehe davon aus, dass es maximal eine Gruppe wird. Man müsse aber noch nach den Klassenstufen schauen, da diese nicht gemischt werden dürfen.

Die Schüler würden die Schulschließung eher gelassen sehen, einfach als einen früheren Ferienbeginn, weiß die Rektorin. Für die Eltern der Schüler der RSAS sei die Schließung nicht ganz so gravierend, weil selbst die Kleinsten mit ihren zehn Jahren auch schon mal eine Zeitlang alleine daheim sein könnten. Allerdings werde seitens der Eltern Fernunterricht eingefordert.

Für die Lehrkräfte gibt es keinen Lockdown, die haben nicht frei. Das halbe Kollegium unterrichte Abschlussklassen, so Martin. Und alles laufe weiter, deshalb seien trotzdem alle da.