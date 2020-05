von Sabine Naiemi

Seit dem gestrigen Montag, 18. Mai, können Schüler der vierten Klassen nun auch wieder die Schule besuchen. Doch der Unterrichtet findet nicht automatisch wieder in vollem Umfang statt und außerdem erfordern die Verordnungen bezüglich der Schutzmaßnahmen den Schulen weiter einen extrem hohen logistischen Aufwand ab. Die Lehrkräfte an den Bad Dürrheimer Schulen gehen die Herausforderungen mit einer riesigen Portion Gelassenheit an.

Die Grund- und Werkrealschule in Bad Dürrheim stößt bei der erforderlichen Aufteilung der Klassen in Gruppen an ihre räumlichen Kapazitätsgrenzen. Bild: Hans-Jürgen Götz | Bild: Hans-Juergen Goetz

„Wir freuen uns, dass wieder Leben in der Bude ist“, erklärt Konrektorin Stephanie Schweizer von der Grund- und Werkrealschule (GWRS). Sie ist zuständig für die Organisation des Ganzen und freut sich, dass seit Montag wieder mehr Kinder in die Schule kommen. Doch durch die vorzunehmenden Trennungen stoße die GWRS jetzt an die Grenzen des Machbaren, sagt sie, den die Klassen müssten aufgrund ihrer Größe teilweise sogar gedrittelt werden.

Momentan ist es so, das die vier Gruppen der neunten und zehnten Klasse im Werkrealschultrakt untergebracht sind. Jede Gruppe wird von einem Fachlehrer und einem Kooperationslehrer betreut. Schweizer: Das bedarf einer höchst diffizilen und arbeitsintensiven Abstimmung. Aber es läuft sehr gut.“ Bei der Klasse 10 heiße es gerade „üben, üben, üben“. Es werden keine neuen Inhalte erlernt, denn am Mittwoch beginnen die Prüfungen.

Die Grundschüler werden zwei Stunden am Tag Unterricht haben – Mathematik, Deutsch und Sachunterricht. Momentan würden zunächst „Reste aufgearbeitet“. Die Schüler würden individuell gefördert und gefordert, so Schweizer, und ganz behutsam in neue Themen eingeführt. Nach den Pfingstferien werden die Schulkinder in ein rollierendes System von „A-Woche“ und „B-Woche“ unterteilt. Das heißt, die Klassen 1, 2, 5 und 7 (A-Woche) haben nach den Pfingstferien sofort Schule. Die Klassen 2, 4, 6 und 8 starten in der zweiten Woche nach den Pfingstferien (B-Woche). Es werden nur die Hauptfächer unterrichtet, mit drei bis vier Stunden Unterricht täglich. In der jeweils „schulfreien“ Woche läuft das „Homeschooling“ weiter. Für Kinder, die etwa keinen Zugang zum Internet haben, gibt es weiterhin Lernpakete in Papierform. Sie sei wirklich erstaunt, wieviel die Viertklässler wissen, erklärt Konrektorin Schweizer auf das Verständnis der Kinder für die Hygienemaßnahmen angesprochen. Trotzdem werde den Kindern alles über Verhaltensmaßregeln und deren Notwendigkeit noch einmal sehr ausführlich erklärt.

Auch an der Realschule am Salinensee sind die Lehrkräfte, hier Rektorin Stephanie Martin, mit der gegenwärtigen Situation stark gefordert. Bild: SK

„Wir haben heute noch keine Änderungen“, erklärt Rektorin Stephanie Martin von der Realschule am Salinensee (RSAS) am Montag. Spannend werde es mit Beginn der Realschulabschlussprüfungen ab Mittwoch für die zehnten Klassen. Der Unterricht für die neunten Klassen falle an Prüfungstagen aus, da sonst nicht genügend Lehrkräfte zur Verfügung stünden. Davon abgesehen befinde man sich gerade in der Hochphase der Planungen für den Unterrichtsbeginn nach Pfingsten. 600 Schüler müssen aufgeteilt werden. Die Schüler werden voraussichtlich jeweils zwei Tage Unterricht pro Woche haben. Auch hier müssen die Klassen gedrittelt werden. Parallel dazu läuft der Fernunterricht weiter. „Das ist ein riesiger Spagat zwischen allen Seiten, der viel Kommunikation erfordert“, sagt die Schulleiterin. „Wir fahren auf Sicht, aber wir fahren!“, kommentiert sie die schwierige Zeit.