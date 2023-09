Zufrieden zeigt sich Stephanie Martin, die Schulleiterin der Realschule am Salinensee (RSAS), mit der Situation zum bevorstehenden Schuljahresbeginn. In diesem Jahr seien es zwei Klassen mehr als im Vorjahr. Eine zweite Vorbereitungsklasse für ukrainische Kinder sei hinzugekommen, und die fünften Klassen sind jetzt auch vierzügig. Nur die neunte Klasse sei aktuell noch dreizügig, erklärt Stephanie Martin. Damit gehen ab dem neuen Schuljahr insgesamt 631 Schüler in die Realschule. Das Einzugsgebiet betrifft Bad Dürrheim, Brigachtal und Tuningen. Brigachtal und Tuningen deshalb, weil es dort keine Realschule gibt.

Auch was die Lehrkräfte angeht, zeigt sich die Rektorin zufrieden. Das Kollegium bestünde jetzt aus 48 Lehrern. Martin: „Dadurch dass es mehr Klassen sind, haben wir auch mehr Lehrer. Jetzt kommen noch sechs neue Lehrkräfte dazu, zwei gehen in Elternzeit.“ Der Lehrermangel sei nicht mehr so gravierend wie im letzten Jahr, berichtet Martin. „Wir sind im Vergleich zu den letzten Jahren gut versorgt.“ Den Pflichtunterricht könne die Schule gut abdecken. Allerdings könnten einzelne Stunden im Bereich des Förderbereichs nicht stattfinden. Dafür müsse noch eine Lösung gefunden werden.

Die Schule beginnt am kommenden Montag, 11. September, für die sechsten bis zehnten Klassen um 8.30 Uhr, Unterrichtsende ist um 13 Uhr. Unterrichtsbeginn für die fünften Klassen ist am Dienstag, 12. September. Um 8.30 Uhr findet die Begrüßung in der Mensa statt. Schulende ist um 13 Uhr. Die Angebote der Ganztagsschulbetreuung und die Mensa starten ab Montag, 18. September.