von Alexander Hämmerling

Bad Dürrheim – Bereits zum zweiten Mal pflegen Mitarbeiter der Volksbank den Arten- und Biotopenschatz eines Moores in Bad Dürrheim. „Nachhaltigkeit liegt uns in den Genen“, kommentiert Vorstand Joachim Straub von der Volksbank eG Schwarzwald-Baar- Hegau die Bemühungen für den Einsatz. Für Projekte im Bereich des Klimaschutzes und nachhaltiger Entwicklung in der Region hat die Bank in den vergangenen Jahren etwa 50 000 Euro in die Hand genommen, eines davon ist eben die Teilnahme am ökologischen Projekt „Klimaschutz durch Moorschutz – nachhaltig und regional“.

Erste Erfolge durch die letztjährige Aktion sind schon jetzt deutlich zu sehen. Vorne die trockenen Gräben, im Hintergrund das wiederbewässerte Moor hinter den Spundwänden. Unterstützt werden die Mitarbeiter der Volksbank von Markus Röhl (Zweiter von links), Thomas Bader (Dritter von links), Joachim Straub (Mitte) und Verena Dorsch. Bild: Alexander Hämmerling

25 Banker aus der Volksbank hängen Sakko und Blazer an den Nagel und engagieren sich mit Muskelkraft und Elektrowerkzeug für die Renaturierung des „Moores in der Flursee“, welches südlich der Kurstadt im Moorgebiet „Bad Dürrheimer See“ liegt. Dabei werden die Gräben im Moor, ehemals zu dessen Trockenlegung gezogen, zur Anhebung des Wasserpegels auf seinen ursprünglichen Stand mit Holzsperren versehen.

Letztes Jahr im Oktober wurden bereits zwei Sperren angelegt, mit Sachkosten von 2000 Euro wurden nunmehr zwei weitere eingebaut. „Vor allem ist es für die Mitarbeiter wichtig zu erfahren, sich im Team bei einem Traumwetter für eine ökologisch wichtiges Thema engagiert zu haben“, sagt der Generalbevollmächtigte der Bank, Thomas Bader. Das Torf in den Mooren „bindet das Treibhausgas CO2 und lässt es nicht in die Atmosphäre“ entweichen, bestätigt Professor Markus Röhl von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, der mit einigen wissenschaftlichen Assistenten die Fachkompetenz für die Aktion stellt.

Eingebaute Spundwände sollen die Gräben in einem Bad Dürrheimer Moorgebiet wieder bewässern. Runde zwei für das Projekt der Voksbank. Dabei waren auch (v. links) Sandra Gaudig und Kim Maier von der Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau und Thomas Huber von der Volksbank in der Ortenau eG.

Trockenlegung: Der steigende Bedarf an Ackerfläche der Land- und Forstwirtschaft, aber auch das Torfstechen, ließ auch in Baden-Württemberg in der Vergangenheit zahlreiche Moorgebiete aus dem Bild der Naturlandschaften praktisch verschwinden. Vollständige Statistiken liegen nicht vor. Schätzungen gehen aber davon aus, dass so bis zu 90 Prozent der ursprünglichen Wasserspeicher verschwunden sind. Das in einem gesunden Moor lagernde Torf, abgestorbene Pflanzenreste, speichert in seiner Substanz mitunter auch das klimaschädliche Treibhausgas CO2. Der bei einer Trockenlegung der Moore entstehende Luftkontakt mit diesen organischen Substraten hat deren Zersetzung und somit Freigabe der Gase an die Umwelt zur Folge. „Das Moor veratmet sich“, so Röhl. Aber auch eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt geht verloren. In Bad Dürrheim entwässert ein ganzes Grabensystem, jeweils bis zu zwei Metern tief und bis zu zwei Metern breit, das Moorgebiet „Am Bad Dürrheimer See“ in Richtung Südwesten zur Stillen Musel hin. Das Ziel für die Volksbank-Mitarbeiter ist eine Renaturierung des Moores zu einem möglichst naturnahen Zustand und somit Wiederaufnahme seiner natürlichen Funktionen. Bis zu zehn Aktionen planen die Banker in den kommenden Jahren.

In Bad Dürrheim hatte die Trockenlegung bisher zur Folge, dass beispielsweise die Fichte auf der für ihre Gattung eher untypischen Bodenbeschaffenheit Wuchs gefunden hat. Die Renaturierung und Bewässerung lässt den Fichtenbestand in einem natürlichen Prozess Schritt für Schritt absterben und etwa die Moor-Birke und Waldkiefer wiederkehren. „Es ist ein seltsamer Gedanke, Renaturierungsmaßnahmen mit einem Absterben von Bäumen zu verknüpfen, aber so wird das ursprüngliche Gleichgewicht wieder hergestellt“, erklärt Forstbezirksleiterin Verena Dorsch vom Forstbezirk Baar-Hegau zu dem Vorgang. Die ganze Aktion füge sich in das Alt- und Totholzkonzept Baden-Württemberg ein. Erste Erfolge: Etwa zwölf Moorgebiete hat die Volksbank Schwarzwald-Baar in ihrem Einzugsgebiet begutachtet und sich zunächst für eine Renaturierung des Bad Dürrheimer Moores mitten in ihrem Geschäftsgebiet entschieden. Die beiden im letzten Jahr senkrecht in die Torfgräben getriebenen Spundwände haben auch bereits zu einem Erfolg beigetragen, angebrachte Pegel zeugen davon. „Um etwa 60 bis 80 Zentimeter konnte der Wasserstand angehoben werden“, konstatiert Röhl zum Erfolg des ersten Jahres. In zarten Anfängen kehrt auch die moortypische Flora und Fauna wieder zurück, in dem renaturierten Gebiet wimmelt es inzwischen wieder von Insekten. Dieses Jahr haben sich die Akteure für die Verwendung von Douglasienholz für die zwei weiteren Sperranlagen entschieden. Dieses stundenlange, kräftezehrende Unterfangen nehmen die Banker an ihrem freien Tag für diesen guten Zweck gern in Kauf. Durch weitere Projekte innerhalb ihrer Nachhaltigkeitsoffensive konnte die Bank so ihre CO2-Emissionen von 3000 Tonnen auf 1100 Tonnen jährlich reduzieren. Bis das Moor sich vollständig regeneriert hat, wird es jedoch noch Jahre dauern, so Röhl.

