Mit 53 Kindern ist der Turnerbund Bad Dürrheim beim Kinderturngaufest in Schiltach angetreten. Seit Wochen hatten die Kinder aus den Abteilungen Turnen, Leichtathletik und Rope Skipping auf diesen Tag hingearbeitet. Jetzt konnten die Kinder in verschiedenen Disziplinen wie zum Beispiel Sprint, Trampolin, und Seilspringen ihr Können beweisen. Das berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

Bei den Mädchen W6/7 erreichten Stella Gerlich, Emilia Wildgruber, Matilda Märkle und Hanna Gallmayer die Plätze zwei, drei, sieben und neun. Bei W8/9 kamen Victoria Schaermann, Ariana Antonia, Marileen Peine, Lina Gallmayer und Annika Merklinger auf die Plätze eins, drei, vier, sechs und neun. Auf dem zweiten Platz bei den Mädchen W10/11 landete Tamina Gerlich. Lena Kraus, Luisa Dünkel und Leonie Bruch wurden in der Altersklasse W12/13 Dritte, Vierte und Siebte. Finja Rettenmaier erreichte bei den Mädchen W14 den vierten Platz.

Bei den Jungen M6/7 wurden David Zipfel und Valentin Terner Fünfter und Achter. Lias Meister wurde bei den M8/9 Siebter. Maximilian Merklinger und Samuel Herbst erreichten bei den M10/12 die Plätze zwei und drei. Platz eins und zwei in der Altersklasse M12/13 gingen an Niklas Rettenmaier und Valentin Gerlich.

Spaß beim Seilspringen

Bei den verschiedenen Disziplinen im Rope Skipping (Seilspringen) traten die Sportlerinnen und Sportler aus Bad Dürrheim nur gegen sich selbst an. Die anderen Vereine hatten keine Teilnehmenden gemeldet. Beim sogenannten „Double Under“, bei dem das Seil während des Sprungs zweimal unter den Füßen geschwungen wird, erreichte Johanna Wenzler den ersten Platz vor Leonie Daniel und Luisa Dünkel, heißt es in der Mitteilung des Bad Dürrheimer Turnerbunds abschließend.