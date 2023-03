Jetzt dürfen sich Wasserratten, Schwimmer, kleine und große Leute, Familien – alle, die es lieben ins Schwimmbad zu gehen, freuen: Das Minara öffnet am Montag, 6. März, wieder.

Das Bad Dürrheimer Hallen- und Freizeitbad war seit dem 31. Oktober 2022 wegen Sparmaßnahmen aufgrund der hohen Energiepreise geschlossen. Vereine und Schulen mussten auf die Bäder in den Bad Dürrheimer Kliniken ausweichen.

Es war ein riesiger Aufwand für alle, der sich jedoch positiv niederschlug. Markus Spettel, Geschäftsführer der Kur- und Bäder GmbH (Kubä) berichtet: „Die Ersparnis durch die Schließung betrug für den Strom monatlich 6500 Kilowattstunden (kWh) und für Gas etwa 130.000 kWh pro Schließmonat.“ Jede Menge Geld wurde also gespart.

Öffnungszeiten, Sanierung, Zahlen Öffnungszeiten: Das Minara ist montags geschlossen. Geöffnet ist dienstags von 6 bis 9 Uhr und von 13 bis 18 Uhr. Mittwoch ist von 12 bis 20 Uhr geöffnet, donnerstags von 9 bis 21 Uhr, freitags wieder von 6 bis 9 Uhr und 13 bis 18 Uhr. An den Samstagen kann man von 9 bis 18 Uhr ins Bad und an den Sonntagen von 9 bis 20 Uhr. Für Erwachsene gelten ab März neue Eintrittspreise. Mehr Informationen gibt es im Internet unter https://badduerrheim.de/minara/.



Sanierung: Die Generalsanierung des Minara mit unter anderem Komplettaustausch der Technik erfolgte in der Zeit vom September 2019 bis August 2021. Die Kosten beliefen sich auf 8,9 Millionen Euro. Durch die Erneuerung der Technik resultiert eine Energieersparnis von rund 70 Prozent.



Besucherzahlen: 2022 wurden im Minara knapp unter 50.000 Besucher verzeichnet. Dieser Stand soll zumindest gehalten beziehungsweise möglichst noch gesteigert werden.

„Die Lufttemperaturen im Bad wurden von 27 Grad auf 26 Grad eingestellt, die Wassertemperatur des Kinderbeckens liege bei 33 Grad und bleibt auch so“, erklärt Kubä-Geschäftsführer Markus Spettel auf SÜDKURIER-Anfrage. Im Hauptbecken sei die Temperatur von 29 auf 28 Grad reduziert.

Noch im Winterschlaf liegt die Außenanlage des Minara. Der Frühling lässt hier noch ein wenig auf sich warten.

Das Hallen- und Freizeitbad Minara in Bad Dürrheim nach der Renovierung und kurz vor der Neueröffnung. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Doch im Inneren laufen aktuell die Vorbereitungen, Reinigungsmaßnahmen und sonstigen erforderlichen Maßnahmen für die Wiedereröffnung auf Hochtouren. Die jährliche Grundreinigung, für die normalerweise im Mai das Minara ein paar Tage geschlossen würde, hat die Kubä vorgezogen, sodass der Badebetrieb nicht mehr unterbrochen werden muss.

Martin Aissa bei der Endreinigung des Umkleidebereichs des Minara. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Regelmäßig zur Kontrolle und Dokumentation der Wasserqualität entnimmt Stefan Becker Wasserproben und besonders intensiv erfolgt eine Beprobung nach einer Beckenreinigung. Eine Grundreinigung der Becken pro Jahr ist vorgeschrieben.

Bereichsleiter Stefan Becker bei der Entnahme einer Wasserprobe an der Filteranlage. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Das große Becken im Innenbereich ist 25 Meter lang und fasst rund 1100 Kubikmeter Wasser. Das sind 1,1 Millionen Liter Wasser. Die Wassertiefe beträgt zwischen 0,60 und 3,80 Metern. Über einen Hubboden ist die Wassertiefe im Nichtschwimmerbereich steuerbar bis auf sogar nur 30 Zentimetern Wassertiefe. An der Stirnseite des Beckens gibt es drei Sprungtürme von einem, drei und fünf Metern.

Das große Becken ist nach der Reinigung wieder gefüllt. Vorn sind die drei Sprungtürme zu sehen: ein Meter, drei Meter und fünf Meter hoch. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Wasserspaß für die Kleinen

Neu gestaltet ist auch der Kleinkindbereich, der bei der Eröffnung nach der Sanierung im September 2021 noch nicht fertiggestellt war.

Im neuen Planschbecken dürfen sich die Kleinsten vergnügen.

Im neuen Kinderplanschbecken können sich die Kleinsten vergnügen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Im Spielbereich im Innenbereich des Minara gibt es Platz zum Toben.

Der neue Kinderbereich des Minara bietet den Kleinsten viele Möglichkeiten zum Herumtoben. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Im Bistrobereich lässt es sich gut verweilen. Es stehen Verkaufsautomaten für Snacks und warme und kalte Getränke zur Verfügung, oder man kann auch sein eigenes Vesper dort verzehren. Im Innenbereich gibt es keine Gastronomie mehr, im Außenbereich soll noch ein Kiosk entstehen, an dem zum Beispiel Pommes, Würstchen und Getränke angeboten werden.

Auch der Bistrobereich im Minara ist komplett neu gestaltet. Eine Gastronomie gibt es nicht mehr. Kleine Snacks und Getränke werden in Verkaufsautomaten angeboten. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Aktionstag zur Eröffnung

Jetzt gibt es Grund zur Freude: Zur Wiedereröffnung am Montag, 6. März, erhalten alle Bad Dürrheimer Kinder bis 17 Jahren gegen Vorlage des Ausweises freien Eintritt.

Viele neue Attraktionen wie Eisberge, Rutsche und ein Hindernisparcours auf einem 17 Meter langen Floß warten mittags auf alle Gäste. Der SSC Schwimm- und Skiclub Bad Dürrheim wird an diesem Mittag einen Waffel- und Kaffeeverkauf anbieten. Ab jetzt finden auch wieder Kinderschwimmkurse statt.