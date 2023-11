Die Vorsitzende des Gewerbevereins Bad Dürrheim, Tamara Pfaff, sprach in der Hauptversammlung von einem bewegten Jahr. Im filmisch aufgearbeiteten Jahresrückblick ging es um die Gewerbeschau, auf der sich Handwerk, Industrie, Hotel- und Gastronomie sowie der Handel erfolgreich präsentierten, und weiteren Aktivitäten.

Danach übergab Pfaff an die zweite stellvertretende Vorsitzende Andrea Kanold. Und der Fokus des Abends verlagerte sich auf den Fremdenverkehrsbeitrag.

Erschrocken nach der Rechnungsstellung

„Der Fremdenverkehrsbeitrag grummelt uns allen noch im Bauch, obwohl dieser durch die Stadt im Vorfeld in Informationsveranstaltungen angekündigt wurde“, so Kanold.

Leider hätten wenige Teilnehmer dieses Informationsangebot wahrgenommen und seien nach Eintreffen der Rechnungen dann erschrocken. „Das sind Kosten, die wir als Gewerbetreibende in nicht den gerade besten Zeiten tragen müssen“, klagte Kanold, wie schon früher.

Fremdenverkehrsbeitrag Von allen natürlichen Personen, die eine selbständige Tätigkeit ausüben, und von allen juristischen Personen wird ein Beitrag zur Förderung des Fremdenverkehrs und des Kurbetriebes (Fremdenverkehrsbeitrag) erhoben, soweit ihnen in der Stadt Bad Dürrheim aus dem Fremdenverkehr oder dem Kurbetrieb unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen. Der Vorteilssatz bezeichnet den auf den Kurbetrieb oder Fremdenverkehr entfallenden Teil der Reineinnahmen. Er wird durch Schätzung ermittelt (Vorteilsschätzung). Dabei sind Art und Umfang der Tätigkeit, die Betriebsweise und die Zusammensetzung des Kundenkreises zu berücksichtigen. Quelle: Fremdenverkehrsbeitragssatzung Stadt Bad Dürrheim.

Was sie dabei immer unterschwellig begleitet hätte, sei die Schätzung der Betriebe über die Höhen der Abgabe. Drei Unternehmen seien deswegen gegen die Stadt Bad Dürrheim vor Gericht gezogen. Ein Ergebnis gab es am 8. November.

Schätzung durch die Stadt

Über das Ergebnis seines Mandanten berichtete auf Einladung des Gewerbevereins Rechtsanwalt Christian Gräfe. In diesem Fall sei es um ein Gastgewerbe gegangen, das mit einem Vorteilssatz versehen sei und sich in unmittelbarer Nähe weiterer Gastgewerbe mit anderen Vorteilssätzen befände.

„In der Verhandlung ging es um den Vorteilssatz und wie dieser zustande kommt“, erläutert Gräfe. Die Stadt habe sich nach Gemeinderatsbeschluss für die Schätzung des Vorteilssatzes als Grundlage für die Bemessung der Fremdenverkehrsabgabe entschieden.

Vergleich zu Lasten der Stadt

Ein wesentlicher Kritikpunkt des Gerichtes sei gewesen, dass aus den nicht vorhandenen Unterlagen der Stadt nicht hervorgegangen sei, auf welcher Grundlage die Schätzung zustande gekommen sei.

Die Darstellung durch Fabian Goedeke von der Steuerstelle der Stadt Bad Dürrheim, die Gräfe als „hemdsärmelig“ bezeichnete, sei laut Gericht so nicht zulässig gewesen.

Ein wesentlicher Kritikpunkt sei gewesen, dass die Stadt keine Dokumentation über die Bemessung vorgenommen hätte. „Es kam ein Vergleich zustande mit einem niedrigen Vorteilssatz und der Übernahme der Kosten des Verfahrens durch die Stadt Bad Dürrheim“, so Gräfe zum Ergebnis der Verhandlung.

Das Gericht hätte bezüglich der Schätzung als relativ kompliziertes Verfahren angeregt, sich von diesem Modell zu verabschieden.

Bürgermeister bezieht Stellung

Bürgermeister Jonathan Berggötz fand es unglücklich, dass das Thema solcherart in der Versammlung aufschlug und sah sich gezwungen, sich dazu zu äußern. Es müsse deutlich gemacht werden, für was man die Fremdenverkehrsabgabe hätte, die jährlich mit 400.000 Euro in die Kasse käme.

„Die Gelder fließen in den Tourismus, wovon jeder hier wieder einen Mehrwert hat“, unterstrich Berggötz. „Ich hätte es schön gefunden und es wäre guter Stil gewesen, wenn man mich im Vorfeld darüber informiert hätte“, bedauerte Berggötz, und die Mitarbeiter hätten sich auch dazu äußern können.

Die Bezeichnung „hemdsärmelig“ durch Gräfe stieß Berggötz bitter auf und sei ebenfalls kein guter Stil gegenüber seinen Mitarbeitern. „Das lässt meine Mitarbeiter in der Verwaltung richtig schlecht dastehen und zur Ehrenrettung jener muss ich sagen, dass wir jahrzehntelang dieses System haben“, stellte sich der Bürgermeister hinter seine Mitarbeiter.

Schwenk zum Nordmodell

Es gäbe neben dem Südmodell mit der Schätzung des Vorteilssatzes für jeden einzelnen Betrieb, für das sich der Gemeinderat entschieden hätte, das Nordmodell, in dem für jede Branche ein Vorteilssatz pauschal bemessen werde.

„Wir haben uns in den Beratungen für das Südmodell entschieden, weil wir es für gerechter halten.“ Man werde jetzt wahrscheinlich auf das Nordmodell kommen müssen, mit der Befürchtung, dass am Schluss keine bessere Situation für die Gewerbetreibenden resultiere.

Schwierige Situation

„Wir wollten mit der Neukalkulation eine gute und pragmatische Lösung finden und der Vergleich kann zur Folge haben, dass dies ad absurdum geführt wird“, befürchtet Berggötz. Es sei eine schwierige Situation und man müsse im Gemeinderat erneut darüber beraten.

„Wir wissen nach dem Vergleich, wo wir dran sind. Die Dokumentation ist ein Problem und ich hoffe, dass es zum Schluss nicht ein großer Nachteil für alle wird, weil die Dokumentationspflicht dann für alle Unternehmen gilt und das wird sehr bitter“, betonte Berggötz weiter. Er werde als Vorsitzender des Gemeinderates weiter darauf hinwirken, dass am Fremdenverkehrsbeitrag festgehalten wird.

Grundsätzliches Ja zur Abgabe

Grundsätzlich gehe es nicht darum, den Fremdenverkehrsbeitrag, der gebraucht werde und erhoben werden muss, zu Fall zu bringen, betonte Gräfe. Sonst hätte man keinen Vergleich angestrebt.

Es liege fern, die Arbeit der Mitarbeiter der Verwaltung zu diskreditieren, doch habe die Ausarbeitung vor Gericht eben nicht standgehalten. Das Problem sei die Frage, wie man einen solchen Bescheid rechtskonform erlasse, so Gräfe.