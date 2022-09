Schwarzwald-Baar vor 3 Stunden Scheunenbrand in Hochemmingen: Polizei geht von Brandstiftung aus Ermittler sehen jetzt starke Indizien dafür, dass der Großbrand am frühen Morgen des 25. August kein Zufall war. Obendrein gibt es auffällige Parallelen zu mehr als zehn weiteren Bränden in der Region.

Lichterloh steht in der Nacht zum Freitag an der Verbindungsstraße von Hochemmingen nach Sunthausen eine Feldscheune in Flammen. | Bild: Karl-Heinz Kienzle Feuerwehr Öfingen/Bad Dürrheim