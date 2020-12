von Sabine Naiemi

Die Stadt verfügt über mehrere eigene Quellen zur Trinkwasserversorgung. Eine davon ist die Keckquelle, die auf Biesinger Gemarkung liegt. Sie dient der Versorgung der Ostbaargemeinden, teilweise originär, teilweise ergänzend. Die Quelle ist sanierungsbedürftig. Das Thema beschäftigt die Werkleitung schon länger. Sie soll nun 2021 saniert werden, um weiter als Trinkwasserversorgung dienen zu können. Die Investition hierfür beträgt knapp 300 000 Euro.

Bei der Keckquelle handelt es sich um eine sogenannte artesische Quelle. Sie versorgt die Ostbaargemeinden mit Trinkwasser. | Bild: Stadtverwaltung

Die Vergabe der Arbeiten hat der Verwaltungsausschuss am vergangenen Montag jedoch noch zurückgestellt. Zuerst soll die Frage geklärt werden, was der Einbau einer Filtertechnik kosten würde, um das Dauerthema des Nitratgehaltes im Wasser zu beheben.

Altes Wasserrecht

Das Wasserrecht an der Quelle besteht seit etwa 1930 und soll nicht riskiert werden. Deshalb solle auch im Umfeld nicht nach einer neuen Quelle gebohrt werden, erklärte Stadtkämmerer und gleichzeitig Geschäftsführer des Eigenbetriebs Wasserversorgung, Thomas Berninger, dem Gremium bei der Vorstellung der geplanten Maßnahmen. Laut Landesamt wäre nicht damit zu rechnen, an dieser Stelle eine neue wasserrechtliche Genehmigung zu erhalten. Es werde vom Landesamt außerdem geprüft, die Wasserschutzzone III Richtung Hirschhalde auszudehnen wird.

Das Sanierungskonzept wurde mit dem Umweltamt beim Landratsamt und Landesamt für Geologie beim Regierungspräsidium Freiburg abgesprochen, begleitet von Wolfgang Alt vom Büro für Geologie und Balneologie, das auch den Bad Dürrheimer Mineralbrunnen betreut.

Komplettsanierung der Quelle

Bei der jetzigen Technik bestehe laut Berninger im Falle eines Leerstands der Quellfassung Verkeimungsgefahr. Leerstand liege dann vor, wenn durch Pumpen der Überlauf unterbrochen ist oder es insgesamt ein geringes Wasserangebot gibt.

Die Technik im Pumpenhaus ist zwischen 30 und 40 Jahre alt. Bilder: Stadtverwaltung | Bild: Stadtverwaltung

Die Fußbodendecke über dem Quellraum im Pumpwerk ist korrodiert und sanierungsbedürftig, der Zustand insgesamt sei schlecht. Berninger zeigte entsprechende Bilder, auf denen sichtbar ist, wie durch die Korrosion entstehende Stalaktiten von der Decke hängen. Im Zuge der Sanierungsarbeiten soll auch die gesamte Technik, wie die Pumpensteuerung, ausgetauscht werden. Vorgesehen ist, zwei frequenzgesteuerte Kreiselpumpen mit Saugrohr und einem entsprechenden Trockenlaufschutz einzubauen. Momentan laufen die vorhandenen Pumpen quasi im Dauerbetrieb.

Die Decke über dem Quellraum wird abgebrochen, der Keller insgesamt gereinigt und dann mit einer Schotter-Packung aufgefüllt. Durch die Auffüllung des Brunnen-Hohlraums werden Beeinträchtigungen durch Kondenswasser (hiermit verbunden Stalaktiten), vermieden. Die Bodenplatte hat weiter den Vorteil, dass keine weiteren Hohlräume im unteren Bereich des Brunnens entstehen.

Bei den Arbeiten am Gebäude ist außerdem vorgesehen, die Mauern von außen her gegen das Eindringen von Wasser zu schützen.

Keine Angebote eingegangen

Grund für die lange Projektzeit sei auch die Tatsache, dass es kaum Firmen gebe, die in der Lage sind, derartige Spezialarbeiten auszuführen und terminlich verfügbar seien, erklärte Berninger. Auf die Ausschreibungen hin seien keine Angebote eingegangen.

Die in Bad Dürrheim bereits bekannte Brunnenbaufirma Daldrup & Söhne AG und die ebenfalls gut bekannten Brunnenbaufirmen Vormann und Engert wurden angefragt, haben jedoch beide aus Termingründen abgesagt. Wolfgang Alt habe erreichen können, dass die Firma Scharpf aus Dirlewang, die bereits im Vorfeld bei der Untersuchung der Brunnen beteiligt war, ein Angebot abgegeben hat.

Parallel zu den Gebäudearbeiten wurden für die Pumpen und die Steuerung Angebote bei der Firma Hydro-Elektrik GmbH aus Ravensburg eingeholt, welche die komplette Wasserversorgung der Stadt betreut und ausgestattet hat. Diese schließen mit 65 396 Euro (netto) für die Pumpen und Messtechnik und mit 59 655 Euro (netto) für die Schalt- und Steuerungsanlage. Mit Nebenkosten, Honoraren und anderem in Höhe von pauschal 20 000 Euro veranschlagt, betragen die veranschlagten Kosten für die Maßnahme 296 174 Euro netto.

Nach Beauftragung wird die Werkleitung für die Pumpen eine Förderung nach der Kommunalrichtlinie des Bundes im Rahmen der Klimaschutzinitiative beantragen, über deren Höhe aber noch keine Aussage getroffen werden kann.

Maßnahmen zur Nitratsenkung

Da die Quelle selbst aufgrund ihrer artesischen Funktion kaum Filterwirkung hat, brachte Wolfgang Kaiser (LBU) das Thema Nitratgehalt zur Sprache und die Möglichkeit, diesen zu senken. Das Wasser der Keckquelle weist nachgewiesenermaßen einen hohen Anteil an Nitrat auf. Dieser liegt momentan zwischen 25 und 30 mg pro Liter, war aber in der Vergangenheit auch schon mal höher. Er wolle wissen, ob im Gebäude keine entsprechende Filtertechnik vorgesehen sei, um den Nitratgehalt zu senken. Berninger erklärte daraufhin, dass das Thema im Vorfeld zwar angesprochen, aber wieder verworfen wurde, da durch Beimischungen von Wasser aus anderen Quellen der Nitratgehalt automatisch sinken würde. Daraufhin beantragte Kaiser, die Vergabe der Arbeiten zurückzustellen, bis geklärt sei, mit welchen Kosten die Installation einer solchen Filteranlage verbunden sei und bat darum, das Kosten-Nutzen-Verhältnis darzulegen.

Stadtrat Heinrich Glunz (DCU) fragte in diesem Zusammenhang nach, wie lange das Angebot der Firma Scharpf gelten würde. Dazu sagte Berninger, dass er sicher sei, man könne mit der Firma Scharpf einen längeren Geltungszeitraum zu verhandeln.

Hans Buddeberg (FDP) stellte die Frage, ob man schon abschätzen könne, wie sich die Kosten für die Maßnahme auf die Wassergebühren auswirken werden. Darauf erklärte der Kämmerer, dass die 300 000 Euro sich über mehrere Jahre Abschreibungen verteilen werden und insofern kein direkter Einfluss auf die Wassergebühren resultieren wird.

Bemerkung am Rande

Bereits bei der Gemeinderatssitzung am 3. Dezember machte Bürgermeister Jonathan Berggötz darauf aufmerksam, dass die Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse trotz der Corona-Verordnungen dadurch möglich sind, dass alle Anwesenden durchgängig während der Sitzungen FFP2-Masken zum Schutz tragen. Dieses Vorgehen sei mit dem Landratsamt abgesprochen worden, so Berggötz. Sollte wider Erwarten tatsächlich bei irgend jemandem eine Infektion festgestellt werden, sei durch das Tragen der FFP2-Masken dafür gesorgt, dass nicht gleich der ganze Gemeinderat in Quarantäne gehen müsse.