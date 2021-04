von SK

Die Beschädigungen ziehen sich über die ganzen Plätze. Bilder: Werner Bidlingmaier | Bild: Werner Bidlingmaier

Einen großen Schreck bekamen die beiden Vorsitzenden, Wernern Bidlingmaier und Petra Hoer-Wursthorn, als sie am vergangenen Freitag, 23. April, gegen Spätnachmittag auf die Anlage des TC RW Bad Dürrheim im Schabelweg kamen. Unbekannte waren in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr über den Zaun geklettert und hatten mit Stollenschuhen die Tennisplätze unbespielbar gemacht. Das genaue Zeitfenster lässt sich dadurch benennen, dass vorher jemand gespielt hat und danach wären eben die beiden Vorsitzenden auf dem Platz eingetroffen. Besonders ärgerlich ist dies, da die Anlage schon vollständig für den Saisonstart vorbereitet war und nun wieder Kosten auf den Verein zukommen. „Gerade in der jetzigen Zeit, tut so eine Zusatzausgabe besonders weh und geht an die Vereinssubstanz“, so Bidlingmaier. Leider sei die Anlage des Tennisclubs freitags und samstags auch immer wieder Partytreffpunkt von Jugendlichen, die nach diesen Treffen Müll und Unrat dort zurücklassen. „Es ist halt sehr abgelegen,“ sagt Werner Bidlingmaier. Aber dass welche über den Zaun steigen und Fußball spielen sei noch nie vorgekommen. Der Verein wollte Anzeige erstatten, folgt aber dem Rat der Polizei, die Zerstörung zu veröffentlichen, um eventuell Personen zu finden, die etwas beobachtet haben. Diese können sich an die Polizei Bad Dürrheim wenden, Telefon 07726/93 94 80.