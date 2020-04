von Sabine Naiemi / SK

Bad Dürrheim – Die Bürgermaskenaktion in Kooperation zwischen Stadt und Mehrgenerationenhaus wird sehr gut angenommen. An bisher drei Ausgabetagen wurden rund 650 Bürgermasken ausgegeben, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Auswahl an den selbst genähten Bürgermasken ist groß. Die Stadt hat den Stoff gestellt, 50 Näherinnen sind ehrenamtlich fleißig. Bilder: Stadtverwaltung | Bild: Stadtverwaltung

„Heute waren es allein 167 Stück“, berichtete Maria Bucher am vergangenen Dienstag. Sie ist die neue Koordinatorin für Ehrenamt und das Bürgerschaftliche Engagement bei der Stadtverwaltung Bad Dürrheim. Bucher hat die Koordination der Bürgermasken-Aktion von Sachgebietsleiter Soziales Uwe Hüls übernommen, der ihr aber weiterhin unterstützend zur Seite steht. „Wir haben jetzt die Nachfrage, die ich von Anfang an erwartet habe“, sagt Hüls. Beim Start in der vergangenen Woche wurden knapp 100 Masken ausgegeben.

Nach wie vor sind für die Bürgermasken vorrangig Personen anspruchsberechtigt mit keinem oder geringem Einkommen, ehrenamtlich tätige Personen und Menschen die hilfsbedürftige Angehörige betreuen. Es kämen zwar regelmäßig neue Masken hinzu, der aktuelle Bestand liege bei knapp 430 Masken, so die Stadtverwaltung, aber es seien nicht genug, um jedem Bürger eine Maske zukommen zu lassen. Daher gelten die Beschränkungen weiterhin.

Mittlerweile sind aus dem bürgerschaftlichen Engagement heraus über 1000 Masken entstanden, von inzwischen knapp 50 Näherinnen gefertigt. Die Kooperation zwischen dem Generationentreff Lebenswert und Stadtverwaltung ist ein voller Erfolg.

„Die Reaktionen sind durchweg positiv und die Mitbürger sind sehr dankbar“, berichtet Maria Bucher weiter, die bereits seit dem vergangenen Donnerstag für die Maskenausgabe zuständig ist. Um die Ausgabe der Masken zu verbessern und bei jedem Wetter möglich zu machen,wurde vom Bauhof eine Hütte am Albert-Schweizer-Haus aufgestellt. „Farb- und Stilberatung können wir hier zwar nicht anbieten, aber es ist doch sehr viel geschickter mit der Hütte als mit einem offenen Pavillon“, meint Hüls mit einem Augenzwinkern.

Auch in den Ortsverwaltungen der Stadtteile kann man sich inzwischen Masken holen. Diese werden zu den jeweiligen Öffnungszeiten der Dienststellen ausgegeben.

Die Hütte ermöglicht auch bei schlechtem Wetter die Ausgabe der Masken. | Bild: Stadtverwaltung

Die Ausgabetage am Albert-Schweizer-Haus in der Grünallee sind nach wie vor Dienstag und Donnerstag, 9 bis 11 Uhr.

Koordinatorin offiziell gestartet

Eigentlich ist Maria Bucher, die neue Koordinatorin für Ehrenamt und Bürgerschaftliches Engagement, schon seit dem 1. April bei der Stadtverwaltung angestellt.

Maria Bucher ist seit 1. April tätig | Bild: Stadtverwaltung

Aufgrund der aktuellen Lage und dem bisherigen Schichtbetrieb im geschlossenen Rathaus, konnte sie allerdings erst jetzt richtig mit der Arbeit beginnen. Davor hat sich die gebürtige Donaueschingerin im Homeoffice in die zur Verfügung gestellten Unterlagen eingelesen und habe auch schon erste Telefongespräche mit Ansprechpartnern im Bereich des Bürgerschaftlichen Engagements geführt. Jetzt geht es richtig los für Maria Bucher. Für die bereits übernommene Koordination der Bürgermasken-Aktion hat sie vorerst ein Büro im Albert-Schweitzer-Haus bezogen.

Die 35-Jährige hat ihren Abschluss zur Diplom-Wirtschaftsingenieurin (FH) mit Schwerpunkt Dokumentation und Kommunikation an der Hochschule Furtwangen gemacht. In den letzten 10 Jahren war sie in der Industrie im Bereich Marketing tätig. Auch privat ist ihr ehrenamtliches Engagement wichtig. So engagiert sich Maria Bucher in Fachschaften und Vereinen. Unter anderem ist sie im Vorstand der „NRHA Regio Süd“ tätig, einem Western-Pferdesport-Verein. „Gemeinsam mit Menschen Ziele zu erreichen, einen Mehrwert für andere zu schaffen und mit Begeisterung auch schwere Aufgaben in Angriff zu nehmen bereitet mir Freude“, erklärt sie ihre Motivation.