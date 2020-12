von Sabine Naiemi

Die Weckenmänner kommen in ganz unterschiedlichen Formen und Größen zum Verkauf. Suela Fischerkeller holte gerade Nachschub für die Ladentheke. Bilder: Sabine Naiemi

Weckenmänner sind ein Traditionsgebäck nicht nur hier in der Region, sondern sogar auch im angrenzenden europäischen Ausland. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein wird das leckere Gebäck etwa „Stutenkerl“ genannt. Und je nach Region erfreut sich das Hefegebäck der blumigsten Namen (zum Beispiel Pitschmann, Dambedei, Gritzibätzi, Ditz).

Von Hand gerollt warten die Weckenmänner auf ihre endgültige Form.

In Bad Dürrheim gibt es den Weckenmann – entgegen Villinger Gepflogenheiten – ohne die weiße Tonpfeife. Bis zu 1200 Weckenmänner verschiedener Größen backe er in den Tagen vor und zum Nikolaustag, erzählt Bäckermeister Adolf Fischerkeller, Inhaber der gleichnamigen Traditionsbäckerei in der Friedrichstraße.

Adolf Fischerkeller formt die Weckenmänner in Handarbeit.

Er verwende dafür ein Rezept, das er von seinen Eltern übernommen hat. Zu St. Martin werden aus dem nur leicht gesüßten Hefeteig die Martinsbrezeln und zu Neujahr die beliebten Neujahrsbrezeln gebacken, um die vielerorts an Silvester so gern gepascht – gewürfelt – wird. Bloß die Tradition mit den Pfeifen könne er nicht nachvollziehen, so der 60-Jährige.

Aus dieser Teigplatte formt eine Maschine 30 Kugeln, aus der dann die Weckenmänner entstehen. Bild: Sabine Naiemi

Fischerkeller rechnet grob die Masse an Zutaten zusammen: 90 Kilogramm Mehl, 60 Liter Milch, drei Kilogramm Hefe (Stuten). In der Nacht zum Nikolaustag läuft die Produktion auf Hochtouren.

Nachdem die Weckenmänner geformt sind, bekommen sie noch Rosinen-Augen und einen Rosinenmund. Dann müssen sie noch eie Weile ruhen, bevor sie in den Backenofen kommen. Bild: Sabine Naiemi

So fertigt Fischerkeller mit seinen Bäckern etwa die Weckenmänner, die das Blasorchester in seine Nikolaustüten packen wird. Offen sind die Türen seiner Bäckerei seit ewigen Jahren auch für Backaktionen verschiedener Vereine. So haben unter seiner Aufsicht in seiner Backstube schon die Pfadfinder und die Katholische Junge Gemeinde die Weihnachtsbrötle für den Christkindlemarkt gebacken.

Jede dieser 30 Kugeln ergibt einen etwa 20 Zentimeter großen Weckenmann.

„Aufschneiden und Butter drauf, dann ist das ein leckeres Frühstück“, sagt Fischerkeller über den Weckenmann. Selbstverständlich kann man ihn auch ohne alles oder mit Marmelade oder Honig dazu essen.