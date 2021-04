von Mandy Heinze und Sabine Naiemi

Es war ein traumhafter Tag mit Sonnenschein und blauem Himmel und in Scharen pilgerten Bad Dürrheimer Bürger der Kernstadt und Ortsteile durch die Landschaft, um auf Flur und Feld für Ordnung zu sorgen.

Überall an den Rathäusern oder in Hochemmingen an der Bergweghalle wurden von den Ortsvorstehern Hilfsmittel wie Müllbeutel, Handschuhe, Eimer und Greifzangen an Familien und Kleingruppen ausgeteilt und die einzelnen Bereiche zugewiesen.

Familie Romer und Familie Layer starten in Hochemmingen zur Landschaftsputzete, nachdem sie sich an der Bergweghalle Müllsäcke, Handschuhe und Greifzangen von Ortsvorsteher Helmut Bertsche geholt hatten. Bild: Mandy Heinze

Zwischen 30 und bis sogar 50 Personen meldeten sich pro Ortschaft zur Putzete und sammelten den Müll ein, den andere gedankenlos in der freien Natur entsorgen.

Viele Glasscherben sammelten Rebekka Bäßler, Andrea Opitz und Francesco Tremouto am Hochemminger Hockeyplatz ein, die Hunde Krümel und Shira beobachteten alles ganz genau. Bild: Mandy Heinze

In Hochemmingen hatte Ortsvorsteher Helmut Bertsche sogar plötzlich mehr Helferinnen und Helfer als zu bewältigende Routen. Und das sei doch eine schöne Sache, wenn Ortsansässige auf ihren Wohnort achten wollen, fand Bertsche. So wurden in Hochemmingen beispielsweise Plastikdosen und Plastikwannen, Staubsaugerrohre, Kabel, Styroporplatten und Metallplatten eingesammelt. Am Hockeyplatz lagen viele Glasscherben. Helfer Siegfried Heisig, der mit Maik Waldraff und Mona Klemke den Müll auf einer Route einsammelte, stellte am Ende fest: „War schön mit euch beiden!“ – eine tolle Szene, bei der man sehen konnte, dass gemeinsame Aktivitäten auch Generationen verbinden können.

Familie Baier, Lisa, Anna und Julia, lief mit Markus Reichmann und sammelte den Müll rund um Sunthausen ein. Bild: Mandy Heinze

Bei Ortsvorsteher Albert Scherer in Sunthausen trafen sich mehr als 40 Helfer, Familien und auch Mitglieder der Vereine und liefen in Kleingruppen die Wege zur Waldhornhütte, zum Sunthauser See oder in Richtung Biesingen. Auch die Straßengräben wurden nicht ausgespart. Sogar ein Schreibtischstuhl wurde in der Landschaft gefunden, aber auch Wasserschläuche, Metalleimer, ein Stuhl, Fahrradreifen und Batterien.Die Helfer schütteln oft nur vor Unverständnis den Kopf. Da fragt man sich doch tatsächlich, was in den Menschen vor sich geht, die denken, sie könnten ihren Müll einfach in der Landschaft abladen, und wohl denken, dass irgendjemand ihn schon wegräumen wird.

Eva Obermeyer und Martin Kalisch sind mit ihren Kindern und Nachbarskindern, die sie auf dem Weg getroffenhaben, in Oberbaldingen am Hörnle unterwegs. Bild: Mandy Heinze

So wie auch in Oberbaldingen. Hier hatten sich zwölf Familiengruppen an der Aktion beteiligt sowie die beiden Mädchen Lena Kleinhans und Naemi Wölfle. Sie waren mit Bollerwagen und Musikbox unterwegs und säuberten den Straßenrand. Zurück kamen sie mit Müllbeuteln voller benutzter Windeln sowie weggeworfenen Spielsachen.

Nach getaner Arbeit genießen Anke Rech und Stefan Ehrich aus Öfingen in der Sonne ihr Handvesper. Bild: Mandy Heinze

In Öfingen hielt sich der Müll dieses Jahr in Grenzen, große Kuriositäten wurden nicht gefunden. „Zum einen, weil einige Kinder ja schon in den Osterferien gute Vorarbeit geleistet haben“, so Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser. Nur eine Sammlung von kleinen Schnupftabakdosen fanden Karin und Klaus Kremm am Wegesrand.

Lena Kleinhans und Naemi Wölfle fanden am Straßenrand Müllbeutel mit benutzten Windeln und Spielzeug. Bild: Mandy Heinze

Ein Handvesper nach getaner Säuberung der Landschaft gab es in Öfingen am Rathaus – hier genießen es Steffen, Birgit und Tobias Manger. Bild: Mandy Heinze

Alle Ortschaften hatten jedoch eines gemeinsam: In diesem Jahr wurden extrem viele leere Zigarettenschachteln und Zigarettenfilter auf den Wegen und am Wegesrand gefunden. Vielleicht eine unliebsame Begleiterscheinung von Corona? Dass auch die Raucher mehr spazieren gehen und ihren Müll einfach in die Natur werfen, genauso wie Hundebesitzer ihre Hundebeutel. Am Ende gab es für alle ein verpacktes Handvesper und Getränke als Dankeschön, in Hochemmingen gab es einen Gutschein, den man im neuen Lädele einlösen konnte.

Der kleine Benjamin befreit mit Opa Dieter Beckert den Stierberg in Sunthausen vom herumliegenden Müll. Bild: Mandy Heinze

In Bad Dürrheim seien viele motivierte Einzelpersonen, Familien und Vereine unterwegs gewesen, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung, die sich im Vorfeld beim Bauhof mit Müllgreifern und Müllsäcken ausgestattet hatten. Bürgermeister Jonathan Berggötz und seine Familie kombinierten kurzerhand ihren Samstagsspaziergang mit der Sammelaktion. „Wir allein haben in recht kurzer Zeit einen ganzen Sack voll gesammelt“, erklärt Berggötz. „Das zeigt, wie notwendig es ist, auch in Corona-Zeiten solche Aktionen durchzuführen. Es ist traurig, wie viele Zigarettenkippen, Böller oder Plastik in Gebüschen oder in Blumenbeeten liegen“, fügte er noch an. Wichtig sei, dass jeder Einzelne bewusst mit dem Thema Müll umgeht, appelliert der Schultes an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen und freute sich, während der Aktion Spielerinnen und Spieler des FC Bad Dürrheim zu treffen.

Bürgermeister Jonathan Berggötz, Ehefrau Angelika und Töchterchen Anna Viktoria kombinieren einfach ihren Samstagsspaziergang mit der Putzaktion. Bild: Stadtverwaltung | Bild: Stadtverwaltung

Von Anwohnern und Spaziergänger hätte es viel positive Resonanz und lobende Worte für die Akteure gegeben. Beispielsweise rief ein begeisterter Bürger vom Balkon aus den Helfern zu und verschenkte Schokolade.

Kinder und Jugendliche vom FC Bad Dürrheim sammeln fleißig mit. Bild: Stadtverwaltung | Bild: Stadtverwaltung

Die Landschaftsputzete wird einmal im Jahr in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring von der Stadtverwaltung organisiert. In normalen Jahren beteiligen sich viele Einrichtungen, Vereine und Gruppen und sammeln in großen Gruppen Müll. Die Ortsteile organisieren sich selbst. „Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr die Landschaftsputzete wieder in größerem Rahmen durchführen können und anschließend einen schönen gemeinsamen Abschluss haben können“, so der Bürgermeister hoffnungsvoll.