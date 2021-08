Bad Dürrheim vor 2 Stunden

Riesige Gewitterwolke über Bad Dürrheim: Bildet sich da etwa eine Windhose?

Unwetterfront zieht am Sonntag über den Schwarzwald, Villingen-Schwenningen, die Baar und Bad Dürrheim in Richtung Schwäbische Alb. Leserreporter Hubert Frank hat die imposanten Wolkenberge fotografiert. Wir klären auf, was sich dahinter verbirgt.