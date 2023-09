Seit über 20 Jahren ist der Riderman in Bad Dürrheim etabliert – eine der renommiertesten deutschen Jedermann-Radsportveranstaltungen, so der Hinweis von Renn-Chef Rik Sauser. Das Sportereignis geht in die 23. Runde.

Die Organisatoren Rik und Kai Sauser versprechen ein Spektakel für alle Radsportbegeisterten. Vom 22. bis 24. September sind Bad Dürrheim und die ganze Region wieder fest in der Hand Radsportler aus der ganzen Welt.

2022 waren es 1813 Starts

Simon Geschke, überregional durch seine Tour-de-France-Teilnahmen bekannt, wird bereits zum sechsten Mal am Riderman teilnehmen. Sein Engagement für dieses deutsche Traditions-Etappenrennen für Jedermänner und -frauen zeigt laut Rik Sauser die Beliebtheit und Begeisterung für dieses Sportereignis. Ebenfalls mit von der Partie soll Lokalmatador Jan Hugger aus Schwenningen, Radprofi beim UCI-Continental-Team Lotto-Kern-Haus, sein.

Sportliche Herausforderungen und viel Programm

Das Motto des Riderman „Ride like a Pro“ zieht sich durch alle drei Etappen. Die 16 Kilometer lange Zeitfahrstrecke am Freitag, 22. September, von Bad Dürrheim nach Oberbaldingen und zurück bleibe unverändert.

Die anspruchsvolle Königsetappe über 117,2 Kilometer mit 1850 Höhenmetern am Samstag, 23. September, sei aufgrund von Baustellen leicht angepasst worden, informiert Rik Sauser. Bei der dritten und letzten Etappe am Sonntag habe man die Strecke optimiert und der Anstieg von Talheim nach Öfingen ist nach über 20 Jahren erstmals wieder Teil des Rennprogramms.

Der Riderman ist seit Jahren beliebtes Radsport-Spektakel, wie hier auf einem Bild aus 2022. | Bild: Naiemi, Sabine

Renn-Chef Rik Sauser freut sich über die hohe Anmeldezahl und verkündet, dass der Riderman erneut Teil des German-Cycling-Cups ist – die vorletzte Station für alle Amateurradfahrer.

Ein weiterer Höhepunkt im Rahmen der Renntage seien die Frauen und Juniorinnen der „Müller – Die lila Logistik Rad-Bundesliga“ mit ihren drei Final-Etappen. Bei den anspruchsvollen Strecken der beiden Straßenrennen müssen auch die Bundesliga-Sportlerinnen ihr Können beweisen. Das Lizenz-Nachwuchsrennen der U19- und U17-Klassen wird ebenfalls am Rennsonntag im Programm stehen.

Zuschauer sind live dabei

Besucher des Riderman können am Samstag und Sonntag per Livestream im Internet oder vor Ort auf der LED-Großleinwand im Start-Ziel-Bereich der Salinenstraße verfolgen. Dort können sie sich auch bei den Hegianern und der Kur- und Bäder-GmbH aus Bad Dürrheim mit Getränken und Speisen versorgen.

Ein Rahmenprogramm für alle

Am Sonntag stelle der Familientag einen weiteren Höhepunkt des Rahmenprogramms dar, so die Veranstalter weiter. Es wird eine Kinderolympiade mit Hula-Hoop-Wettbewerb für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren geben von 11 bis 16 Uhr.

Auf der Bühne auf dem Großraumparkplatz finden zwischen 11 und 14 Uhr immer wieder Aufführungen von Vereinen und Tanzgruppen statt, darunter die rhythmische Kindertanzgruppe des Gym-Dance Villingen, der Turnerbund Bad Dürrheim mit einer Rope-Skipping-Aufführung und die Streetdance-Gruppe aus Löffingen.

Anmeldungen und Sperrungen Die Voranmeldung für den Riderman vom 22. bis 24. September ist noch bis einschließlich Sonntag, 17. September 2023, online auf der Internetseite der Veranstaltung unter www.riderman.de möglich. Auch alle anderen Informationen, zum Beispiel zu Sperrungen und Umleitungen und den Rennstrecken, sind dort zu finden.



Der öffentliche Bus- und Schulbusverkehr auf die Ostbaar (Sunthausen, Biesingen, Ober- und Unterbaldingen und Öfingen) wird bis Freitag, 22. September bis um 14.07 Uhr aufrecht erhalten. Die Haltestellen vom Busbahnhof und der Scheffelstraße werden von Donnerstag 21. September bis Sonntag, 24. September, 20 Uhr, in die Schulstraße verlegt.

Außerdem wird der Football-Freestyler Chris Bennet Bröker vor Ort sein, sein Können bei zwei Aufführungen auf der Bühne zeigen und für Autogramme zur Verfügung stehen.

„Der Riderman 2023 verspricht, ein unvergessliches Wochenende voller spannender Rennen und unterhaltsamer Aktivitäten für die ganze Familie zu werden“, sagt Rik Sauser.