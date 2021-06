von man

Auch der Öfinger Ortschaftsrat legte bei seiner jüngsten Sitzung am 2. Juni die Priorisierung seiner fünf Punkte umfassenden Mittelanmeldungen für 2022 fest.

Bei diesen stehen ein behindertengerechter Eingang und ein Fluchtweg im Gemeinschaftshaus an erster Stelle. Außerdem soll dort eine Möglichkeit gefunden werden, die Feuchtigkeit, die über die alten Fugen in den ehemaligen Gefrierraum eindringt, zu beseitigen. Ebenso soll eine Tür oder ein Tor die Möglichkeit schaffen, von außen direkt in den Raum zu gelangen.

Auch das Gemeinschaftshaus steht auf der Liste des Ortschaftsrates für 2022. Bilder: Mandy Heinze

An zweiter Stelle stehen in Öfingen die Wünsche des Kindergartens. Hier besteht dringender Renovierungsbedarf bei den Kindertoiletten und dem Waschraum. Der Garderobenaufsatz soll erneuert werden, die Gruppenräume einen neuen Anstrich und eine neue Beleuchtung bekommen.

Der Kindergarten in Öfingen hat mehrere Punkte bei der Haushaltsmittelanmeldung 2022 angemeldet.

An dritter Stelle steht die Erneuerung des Geländers und der Mauer an der Bühlstraße. Ein Punkt der schon seit Jahren auf der Liste der Mittelanmeldungen ganz oben steht. Hierbei müsste sich die Stadt Bad Dürrheim mit 18,8 Prozent an den Kosten beteiligen, den Rest würde der Kreis tragen. Die Instandsetzung der Feldwege und Gemeindeverbindungsstraßen findet ihren Platz an vierter Stelle vor dem Anlegen von Parkflächen beim Hochbehälter am Feriendorf, wenn der alte Hochbehälter außer Betrieb ist.

Die Vorausschau auf die kommenden Wochen sieht die Setzung der Fundamente für die neuen Ortseingangsschilder vor, ebenso sollen die Setzungen auf der Straße Richtung Amtenhauser Tal gerichtet werden und der Lammbrunnen muss demnächst entkalkt werden.