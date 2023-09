Bei der Vereinsvertreterbesprechung gab City-Manager Daniel Limberger bekannt, dass der Rathausplatz von Dienstag, 10. Oktober, bis Donnerstag, 14. Dezember, für den Durchgangsverkehr gesperrt wird. Es war ja schon immer wieder im Gespräch, den Rathausplatz zu sperren, jetzt besteht die Chance zu testen, wie das ankommt.

„Der Platz wird schön gemacht“, so Limberger, soll Erholungsflair bekommen. Durch die Sperrung werde automatisch auch in der Friedrichstraße der Verkehr etwas ruhiger sein, so die Hoffnung, da die Autofahrer den Rathausplatz hoffentlich großräumig umrunden und nur die Autofahrer in die Friedrichstraße einfahren, die tatsächlich dort etwas zu erledigen haben, anstatt die Friedrichstraße als Durchgangsstraße ins Industriegebiet zu nutzen.

Grund für die Sperrung ist, dass die Stadt sich um Fördermittel für solche Aktionen beworben und einen Zuschlag erhalten hat. Die Termine sind dabei fest vorgegeben. Auch wenn, zeitlich gesehen, diese zwei Monate und vier Tage vielleicht eher etwas ungünstig lägen, wolle man nichtsdestotrotz einfach das Beste daraus machen.

Während der Sperrung soll der Rathausplatz durch Aktionen belebt werden, die Aufenthaltsqualität wird durch das Aufstellen von Citymöbeln gefördert. Auch die Vereine sind gefordert. Sie können während dieser Zeit ebenfalls selbst Aktionen anbieten. Wer Ideen hat, kann sich mit Daniel Limberger in Verbindung setzen. Seitens der Kur- und Bäder GmbH findet am 18. Oktober das „HITmach-Duell“ zur SWR1-Hitparade auf dem Rathausplatz statt.

Wenn diese erste Aktion gut ankommt, könne man sich seitens der Stadt und Kur- und Bäder GmbH gut vorstellen, im kommenden Frühjahr oder Sommer, weitere solcher Projekte auszubauen.