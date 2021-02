Der 24-Jährige zog sich bei dem Unfall trotz Fahrradhelm schwerste Kopfverletzungen zu und starb noch an der Unfallstelle. Wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte, ist die Ursache des Sturzes auf der abschüssigen Strecke noch unklar. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass noch andere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall am Dienstagabend beteiligt gewesen seien.

Der Verunglückte stammt laut Polizeiangaben aus Geisingen und war – wohl nach dem Besuch bei einem Bekannten – auf der Fahrt zur Arbeit in Schwenningen. Dabei fuhr er von Öfingen aus die Staigstraße – eine der Gemeindeverbindungsstraßen – hinunter. Gefunden wurde der Verunglückte von seinen eigenen Eltern. Der Arbeitgeber vermisste seinen Mitarbeiter und rief bei den Eltern an, die dann losgefahren sind, um ihren Sohn zu suchen. Diese fanden ihren Sohn schließlich an der Unglücksstelle.

Im Bereich der Sturzstelle hätten Fahrzeugteile gelegen, erklärt Polizeisprecher Jörg Kluge. Aktuell stehe der genaue Zusammenhang zwischen dem Fahrradunfall und diesen Fahrzeugteilen noch nicht fest, so Kluge.

Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen, die zwischen 21 und 22 Uhr auf der Staigstraße am Ortausgang Öfingen in Richtung Biesingen unterwegs waren oder Hinweise zum Unfall geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07733 9960-0 mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen in Verbindung zu setzen.

(sk/dpa)