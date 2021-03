von Sabine Naiemi

An der südlichen Ortseinfahrt Bad Dürrheims soll auf dem etwa 8000 Quadratmeter großen Dreiecksgrundstück zwischen Huber- und Salinenstraße ein neuer Gebäudekomplex entstehen, mit bis zu 70 Appartements und Wohnungen, 20 bis 30 davon als Ferienwohnungen beziehungsweise als gewerbliche Boardinghouse-Einheiten. In der Erdgeschossfläche soll eventuell Einzelhandel und eine Gastronomie Platz finden (wir berichteten).

Auf dem 8000 Quadratmeter großen, dreieckigen Grundstück am Ortseingang Bad Dürrheims an der der Kreuzung Salinen- und Huberstraße (unten Bildmitte) soll ein Gebäudekomplex mit drei Häusern und unter anderem 70 Wohnungen entstehen. Bild: Herbert Schötz | Bild: Naiemi, Sabine

Dafür ist im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes das Gebiet von Wohngebiet auf urbanes Stadtgebiet erforderlich. Diesem Vorgehen stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 25. Februar nach einer Auftakt-Diskussionsrunde und Stellungnahmen der einzelnen Fraktionen einstimmig zu. Besonderes Augenmerk legen die Gemeinderäte darauf, dass durch weitere Geschäfte keine Konkurrenzsituation zur Innenstadt entsteht.

Stadtbaumeister Holger Kurz , erklärte: „Ich halte es an dieser Stelle für ein attraktives Wohnen. Von der Nutzung her sehe ich durchaus Potenzial. Ein ganz wesentlicher Punkt ist jedoch der Umgang mit der Ergeschossflächenzone, von der Dimensionierung der gewerblichen Einheiten her beziehungsweise in welcher Funktion. Da möchte ich ein Fragezeichen dran machen.“ Bei einer großen Entzerrung – Gewerbegebiet, ein bisschen in der Innenstadt und dann im Süden – müsse man mit der Flächenausweisung vorsichtig umgehen. An dieser Stelle mit einem Turm (siebengeschossiges Wohnhaus) zu reagieren, finde er durchaus angebracht, um ein selbstbewusstes Zeichen zu setzen. Die Fassadeneingrünung sei als sehr positiv zu betrachten. Letztendlich gehe erst darum, ein Zeichen hinsichtlich eines möglichen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zu setzen. Die weitere Ausdifferenzierung müsse dann im Rahmen des Prozesses erfolgen und in einen städtebaulichen Vertrag münden.

Diesbezüglich gab Stadtbaumeister Kurz Entwarnung. Es sei eher von Vorteil, im FNP ausgewiesene Wohnflächen schnell aufzusiedeln, weil diese dann nicht mehr in den Gesamtausschreibung eingerechnet werden. Problematisch sei eher das Horten von Flächen, wie sie als Mischgebiete auf den Ortsteilen ausgewiesen sind, die über Jahre hinweg nicht aufgesiedelt werden konnten. Der Flächennutzungsplan Bad Dürrheims, wie er sich derzeit darstelle, werde nicht in die Gesamtausschreibung kommen. Perspektivisch werde in den nächsten Jahren weiter punktuell gearbeitet.

„Uns ist sehr wichtig, dass Einkaufsmöglichkeiten, die mühevoll in der Innenstadt erhalten und fördern, erhalten bleiben“, erklärte Fink weiter. Die Gäste des Solemars sollen in die Innenstadt geleitet werden. Ein solches Projekt dürfe da nicht kontraproduktiv sein. Sorgen mache der Fraktion außerdem die zeitliche Abfolge der großen Baustellen und deren Auswirkung auf die Stadt und den Kurbetrieb.

Derya Türk-Nachbaur, SPD, ließ wissen, dass in der Fraktion sehr unterschiedlich diskutiert wurde. Sie sei nicht so die Freundin von dermaßen massiver Bebauung. Was versöhnlich stimme, ist das viele Grün und der Platz drum herum. Es sei charmant so ein Projekt in Bad Dürrheim zu haben. Sie wolle die Begrünung städtebaulich festgeschrieben haben.

