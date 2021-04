von Sabine Naiemi

Seit rund 50 Jahren führen vier Terrainkurwege durch den Kapfwald bei Bad Dürrheim. Der Gesundheitspädagoge Herbert Schötz aus Hochemmingen, der früher bei der Kur- und Bäder GmbH im Kurmittelhaus in leitender Funktion tätig war, erinnert sich an deren Entstehung.

Durch den Bad Dürrheimer Kapfwald führen vier Terrainkurwege als Rundwege unterschiedlicher Länge und Anforderungen, die vor 50 Jahren angelegt wurden und die auch heute noch für das Herz-/Kreislauftraining genutzt werden. Bild: Götz (Archiv)

„Die Wege habe ich Anfang der 1970er-Jahre im Auftrag des damaligen Bürgermeisters und Kurdirektors Otto Weissenberger angelegt. Grund war die neue zusätzliche Indikation Herz- und Kreislauferkrankungen.“ Vorher habe Bad Dürrheim nur die Indikationen „Erkrankungen im Kindesalter und chronische Erkrankungen der Atemwege (früher auch noch Frauenerkrankungen)“ gehabt.

Das Ziel der Wege sei gewesen: Die Kurgäste sollten im Gelände auf vier Wegen mit unterschiedlicher Belastung (Höhendifferenz und Länge) ihr Herz-Kreislaufsystem trainieren.

„Mit eingebunden bei der Ausarbeitung waren und Vorgaben dafür haben gegeben: der damalige Chefarzt der Kurklinik Sonnenbühl, Dr. Otto senior, damals eine Koryphäe im Bereich Herz-/Kreislauferkrankungen und der damalige Chefarzt Dr. Stephan, von der Kurklinik Hüttenbühl“, erklärt Schötz weiter.

Die Rundwege mit Start und Ende am Kurhaus waren durch reiche Beschilderung gekennzeichnet, so dass für die Begehung keine Karte nötig war. Eine Infotafel am Start gab Auskunft über Höhenunterschied und Länge der Wege. Es sollte möglichst viel auf natürlichem Untergrund (Waldwege) gelaufen werden und möglichst viel durch den Wald, freies und schattiges Gelände sollten sich ausgeglichen abwechseln. Dazu gab es Ruhebänke im Verlauf der gesamten Strecke.

„Für das Höhenprofil habe ich Geländekarten mit Höhenlinien vom Landratsamt verwendet“, so Schötz. Für die Wege mit stärkerer Belastung eigneten sich in idealerweise die Wege mit unterschiedlicher Steigung im Kapfwald Richtung Waldcafé. Nach Vorgabe von Dr. Otto sei die Beschilderung nach vier Belastungsstufen mit römischen Zahlen (von I: stark bis IV: leicht) verwendet worden. Schötz: „Ich ließ dazu Herzschilder in den Farben gelb, grün, blau und rot anfertigen.“ Obwohl diese mit Hilfe der Kurgärtnerei in über Mannshöhe an Bäumen befestigt waren, wurden immer wieder Schilder als Souvenir mitgenommen.

Pulsmessung mit Patenkompanie

Interessant war: Um einen Anhalt über die Pulsfrequenz (Belastung) auf verschiedenen Geländepunkten (nach Anstiegen) zu erhalten, habe er den Standortarzt der damalige Patenkompanie, Artilleriebataillon 294 in Immendingen, Oberfeldarzt Kattler, um Unterstützung kontaktiert, berichtet Schötz. Der sei während seiner Wehrzeit 1960 sein Chef als Krankenpfleger gewesen. Also liefen eine Woche lang drei Sanitätssoldaten unter Pulskontrolle die Wege ab. So konnte ein Geländeprofil mit entsprechender Pulsbelastung erstellt werden. Pulsuhren am Arm gab es damals ja noch nicht. Bei den Wanderungen mit den Kurgästen erlernten diese die Pulsmessung und damit ihr Herz-/Kreislaufsystem ihrem Trainingsstand entsprechend zu belasten.

Nachdem Bad Dürrheim das Prädikat Heilklimatischer Kurort erhielt, werden die Terrainkurwege zu heilklimatischen Wanderungen durch heilklimatische Wanderführer genutzt. Diese Wege eignen sich auch hervorragend für das Waldbaden auf eigene Faust.