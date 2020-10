von Sabine Naiemi

Also, in einer 30er-Zone würde sie geblitzt werden, wenn sie auf ihren Inlinern unterwegs ist. Pia Schwörer, 16, aus Unterbaldingen, ist Deutsche Meisterin im Speedskating über 1000 Meter und Vize-Meisterin über 3000 Meter.

Pia liebt die Geschwindigkeit und steht immer in den Startlöchern. | Bild: Naiemi, Sabine

Stillsitzen ist nicht ihr Ding, war es noch nie. Und sie mag es schnell. Vater Georg hats gemessen: Pia‚s Durchschnittsgeschwindigkeit bei den 1000 Metern lag knapp über 37 Kilometern pro Stunde, bei den 3000 Meter waren es etwa 35 Stundenkilometer. „Auf einer fliegenden Runde erreicht die Altersgruppe, in der Pia fährt, so um die 45 Kilometer pro Stunde“, so der stolze Papa. Die aktiven männlichen Sportler kommen auf über 50.

Schon im Alter von fünf Jahren stand Pia als kleiner Pimpf auf den Brettern am Hang im alpinen Skifahren. Als sie acht Jahre alt ist, zieht sie sich zum ersten Mal die Inliner an – im Sommer kann man ja schließlich nicht Skifahren. Das Fußballspielen war nur ein kurzes Intermezzo, das liegt eher ihren Geschwistern.

Während für andere der Sport eher ein Ausgleich zur Schule ist, nimmt das Skaten für sie den Hauptteil ihres Lebens ein. Dafür nimmt sie, wie auch ihre Familie, einiges in Kauf. Neun Mal pro Woche Training plus Schule und Wettkämpfe. „Da muss man echt gut durchorganisiert sein, um das hinzukriegen“, erzählt Pia. Und die Klassenkameraden lernten mit der Zeit zu akzeptieren, dass Pia eben anstatt auf irgendwelche Partys lieber zum Training geht.

Für ihren Sport nehmen auch Pias Eltern und die Familie eine Menge in Kauf. Während ihrer Zeit als Skifahrerin waren es die Fahrten zum Feldberg und eine entsprechend teure Ausrüstung, heute sind es die Fahrten zum Training und zu den Wettkämpfen in ganz Deutschland und auch ins Ausland. Da hätten sich ihre fünf Geschwister schon auch mal benachteiligt gefühlt, gibt sie freimütig zu. Jedoch freuen sich alle über ihre Erfolge.

Pia Schwörer aus Unterbaldingen managt neben dem Gymnasium auch noch ihren zeitaufwendigen Sport. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Was gibt ihr der Sport, warum kniet sich eine 16-Jährige so dermaßen rein? „Die Geschwindigkeit gefällt mir“, sagt sie, und: „Es ist cool in der Inline-Arena in Geisingen mit Spitzensportlern aus dem internationalen Segment zu trainieren. Die geben viele Tipps. Und es ist cool, an den internationalen Wettkämpfen teilnehmen zu können, auch wenn der Weg dahin „steinig“ ist.“ Sie müsse sich gegen ein breites Feld von Konkurrenten durchsetzen. Nicht zuletzt, so Pia, haben ihr Selbstbewusstsein und ihre Disziplin vom Sport profitiert und tun es noch.

„Speedskating ist ein toller Sport“, findet Mutter Ursula und sei leider viel zu wenig bekannt, was sie echt schade finde. Pia visiert jedenfalls die Qualifizierung für die EM-Cups und für die EM-Qualifikation in Portugal an. Das Sahnehäubchen wäre die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Kolumbien.