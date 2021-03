von sk/sgn

Der schöne Baumbestand im Herzen Bad Dürrheims ist eine Augenweide und eine Wohlfühloase für jeden Einwohner und Besucher. Dafür sorgt ganzjährig das siebenköpfige Gärtnerteam der Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim.

Das siebenköpfige Team der Kurgärtnerei muss sich um rund 1100 Bäume kümmern. Bild: Kur- und Bäder GmbH | Bild: Kur- Und Bäder Gmbh

Die Baumbestände in den Parkanlagen sind grüne Schätze, die nicht selten zwischen 50 und 100 Jahre alt sind. Die Baumpflege gehört daher zu einer der vielen verantwortungsvollen Aufgaben des Gärtnerteams. Dabei geht es nicht nur darum, die Baumkronen fachlich korrekt in Form und vital zu halten, sondern vielmehr darum, der Verkehrssicherungspflicht Folge zu leisten. „Die Sicherheit der Spaziergänger in den Parkanlagen ist uns das Wichtigste“, teilt Patrick Willmann, Bereichsleiter der Kurgärtnerei, bestätigend mit.

Das Team habe ganzjährig den Baumbestand bis in die Kronen im Blick. „Durch die Trockenheit der letzten beiden Sommer bemerke man leider erhebliche Beeinträchtigungen an den Bäumen. Manch notwendigen Eingriff erkennen wir dadurch sehr früh, weil man Veränderungen zu Referenzbäumen bemerkt“, so der Fachmann. Jährlich prüft das Team der Kurgärtnerei daher das Bad Dürrheimer Wegenetz am Minara, im Kurpark selbst und auf dem ehemaligen Minigolfgelände.

Bei geeigneter Witterung rücken sie stets früh im Jahr mit einem Hubsteiger an, um mit der wichtigen Baumpflege zu beginnen. Als Abschluss der Baumschneideaktion in diesem Jahr sind in Bad Dürrheim über mehrere Tage hinweg Wege temporär abgesperrt, um den Altbaumbestand mit seinen etwa 1100 Bäumen ins Visier zu nehmen und die Totholzentfernung vorzunehmen.

Auch im Team ist Sicherheit oberstes Gebot. Nur Mitarbeiter, die über den Motorsägelehrgang AS Baum 1 und 2 (Arbeitssicherheit mit Hubarbeitsbühne) verfügen, dürfen den Hubsteiger mit der Motorsäge nutzen, um die Baumarbeiten aus dem Korb der Hebebühne zu verrichten. Der umsichtige Blick auf eventuell früh brütende Vögel gehöre für das Arbeitsteam dazu, so die Kur- und Bäder GmbH, denn der Schutz des gesamten Lebensraums Natur sei dem Kurgärtnerei-Team sehr wichtig.