von Mandy Heinze

Raus aus dem Ort, rein ins Gelände – so ungefähr könnte man in kurzen Worten die Pläne von Landwirt Benedikt Engesser beschreiben. Doch ganz so einfach und kurz wird der Weg bis zur Verwirklichung seiner Pläne wohl nicht werden. Engesser will einen Pferdeaktivstall bauen.

Landwirt Benedikt Engesser und Architekt Franz Eisele stellten bei der Ortschaftsratsitzung in Hocheemingen die Pläne für einen Pferdeaktivstall schon mal vorab dem Ortschaftsrat und den Interessierten vor

Wie diese Pläne bei den Hochemmingern ankommen, klärte er mit einer Bauvoranfrage vorab in der Ortschaftsratssitzung am vergangenen Dienstag. Diese fand im Gemeindesaal statt. Das Interesse an dem Projekt war riesig. 36 Hochemminger Bürgerinnen und Bürger kamen zu der Ortschaftsratsitzung, um sich von Benedikt Engesser über dessen Pläne aufklären zu lassen. „So viel waren noch nie da“, staunte da auch Ortsvorsteher Helmut Bertsche.

Dritter Anlauf zum Aussiedeln

Bereits zum dritten Mal schon möchte die Familie Engesser aussiedeln. Zum dritten Mal sogar an die gleiche Stelle, auf das Flurstück mit der Nummer 1368 Richtung Hirschhalde. Das erste Mal, so zeigte es Benedikt Engesser auf, war 1968. Da stoppte das Vorhaben der plötzliche Tod seiner Großmutter. Das zweite Mal, 1980, kippten die Banken das Vorhaben. Beide Male waren die Baugenehmigungen schon erteilt worden.

Ein mit Abstand vollbesetztes Haus bescherte in Hochemmingen die Bauvoranfrage für einen Pferdeaktivstall bei der Ortschaftsraitzung in dieser Woche

Der landwirtschaftliche Betrieb der Familie Engesser besteht seit vier Generationen und befindet sich mitten Ort, mit Kühen, Schweinen, Pferden und Hühnern. Allerdings ist dieser aufgrund seiner Lage nicht entwicklungsfähig, eine Erweiterung oder gar ein Neubau ist an diesem Standort nicht möglich. „Es ist einfach kein Platz vorhanden“, so der junge Landwirt. Mit der Aussiedlung würde dann die Tierhaltung im Ort aufgegeben.

Pferdeaktivstall mit allem Komfort

Der neue Standort Richtung Hirschhalde soll dann das „Pferderesort Engesser“ werden, ein Pferdeaktivstall für artgerechte Haltung in Gruppen. Dabei würden dort eine Reithalle, ein Aktivstall, ein Roundpen, ein Reitplatz, Parkplätze, die auch von Wanderern genutzt werden dürften, eine überdachte Miste, deren Inhalt wieder auf den Feldern als Dünger ausgebracht werden würde, und sogar ein Biotop, in welchem die Pferde sogar baden könnten, entstehen. Architekt Franz Eisele erläuterte dem Rat und anwesenden Bürgern ausführlich das Konzept, welches von der Firma HIT-Aktivstall begleitet wurde. Es würde außerdem ein Ebbe-Flut-System beinhalten, bei welchem das Regenwasser von der Reithalle aufgefangen werden würde, damit der Platz immer gleichbleibend feucht gehalten werden kann.

Die Reithalle selbst sei eine ökologische Konstruktion, so Franz Eisele, mit viel Licht von oben, neun Meter Firsthöhe und 4,25 Meter Traufhöhe. Die Ökopunkte würden durch Bäume, Büsche und das Biotop gewährleistet. Gleichzeitig wäre bei diesem Standort auch die nötige Infrastruktur gegeben. Wenn alles klappt, soll der Bauantrag im April dem Technischen Ausschuss vorgelegt werden. „Ich freue mich, dass junge Leute aktiv sind und so eine Maßnahme in Angriff nehmen“, erklärte Ortsvorsteher Bertsche.

Diskussion über Änderungen

Weiterhin wurde über einen Bauantrag Vor dem Holz diskutiert, bei welchem die Änderungen aber bereits ohne eine vorliegende Baugenehmigung vom Bauherrn vorgenommen wurden. Hierbei wurde der Anbau um über einen halben Meter erweitert und die Firsthöhe erhöht, anders als es im ursprünglichen Bauantrag geplant und genehmigt wurde. Der Ortschaftsrat zeigte darüber sein Unverständnis. „Ablehnen können wir es im Nachhinein nicht, das wäre unverhältnismäßig“, war sich das Gremium einig, enthielt sich aber beim Beschluss einstimmig der Stimme.

Einem weiteren Nachtrag zu einem Baugesuch in der Paradiesstraße stimmte der Ortschaftsrat zu. Bei dem Antrag ging es darum, dass das Gebäude im Ganzen ins Grundstück verschoben wird.

Auch dem Bauantrag für den Bau eines Einfamilienhauses im Baugebiet Brühl wurde einstimmig zugestimmt.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war der Beschluss über die zeitliche und räumliche Liste abzüglich Anbringen von Geschwindigkeitsanzeigen in Hochemmingen für dieses Jahr. Mit diesen soll ab 21. März begonnen werden.

Ebenfalls wurde über die Trägertafeln für die geplanten Urnenrasengräber mit 18 Plätzen abgestimmt. Einstimmig entschlossen sich die Ortschaftsräte für eine 1,50 Meter hohe Stele, mit Ornament, an der die Namen und Daten der Verstorbenen Platz finden sollen. In der Mitte des Urnenfelds wird ein Baum stehen.