Großeinsatz von Rettungskräften: 14-jährige Schülerin soll Reizstoff in der Grund- und Werkrealschule in Bad Dürrheim versprüht haben. Insgesamt sind 20 Kinder und Jugendliche von Atemwegsreizungen und Atemnot betroffen.

Helle Aufregung herrscht am Mittwochvormittag an der Grund- und Werkrealschule (GWRS) in Bad Dürrheim gegen 11.30 Uhr: Mehrere Rettungswagen beziehungsweise Einsatzwagen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Johanniter rücken an.Der Großeinsatz