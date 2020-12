von SK

Nach fast 40-jähriger beratender Tätigkeit im Aufsichtsrat der Kur- und Bäder GmbH (KuBä) wurde der Finanzexperte Peter Uffelmann in der letzten Sitzung des Jahres offiziell aus diesem Gremium verabschiedet.

Kurgeschäftsführer Markus Spettel (links) und Bürgermeister Jonathan Berggötz (rechts) verabschieden Peter Uffelmann aus dem Aufsichtsrat der Kur- und Bäder GmbH. Bild: Stadt | Bild: Stadtverwaltung

Als ausgewiesener Experte hat der Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer die erfolgreiche Entwicklung der Kur- und Bäder GmbH sowie den touristischen Aufschwung in Bad Dürrheim in den letzten Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt. So war er beispielsweise in zukunftsprägende Projekte, wie dem Bau des Solemars, welches im Jahr 1987 eröffnet wurde, der Durchführung der Landesgartenschau im Jahr 1994 sowie in vielfältige Neu- und Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb der Kur- und Bäder GmbH als Berater eingebunden.

Insgesamt begleitete Uffelmann im Laufe seiner Tätigkeit für Bad Dürrheim drei Bürgermeister sowie sieben Kurdirektoren und Geschäftsführer bei der Ausübung ihrer Ämter in beratender Form. „Dass der damalige Aufsichtsratsvorsitzende Otto Weißenberger im Jahr 1981 den jungen und aufstrebenden Finanzexperten Peter Uffelmann zur Unterstützung bei den großen anstehenden Plänen der Stadt, insbesondere bei der Übernahme der Kureinrichtungen vom Land Baden-Württemberg Anfang der 80er-Jahre, mit an Bord des KuBä-Aufsichtsrates holte, war sicherlich eine weise und auch weitblickende Entscheidung. Dies hat sich in einer nun fast vier Jahrzehnte andauernden Partnerschaft mehr als bewiesen“, so Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Jonathan Berggötz. Auch seine beiden Bürgermeister-Vorgänger Gerhard Hagmann und Walter Klumpp schätzten die jahrelange Zusammenarbeit mit Uffelmann sehr.

Der heute 75-Jährige war nach seinem ruhestandsbedingten Ausscheiden aus dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen Ernst & Young in vielfältigen Funktionen und anderen Aufsichtsgremien beratend tätig. So zum Beispiel in den Jahren von 2001 bis 2015 als Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank Villingen eG. „Herr Uffelmann ist ein Mann der Zahlen mit einem gleichzeitig sehr guten strategischen Gespür für die Belange unseres Unternehmens und unserer Stadt. Ich habe seine hohe Expertise, die er in die Aufsichtsratssitzungen mit eingebracht hat, jederzeit sehr geschätzt und war stets dankbar für seinen durch jahrelange Erfahrung geprägten Rat“, erklärte Geschäftsführer Markus Spettel. Als neuer Berater im Aufsichtsrat rückt der frühere Stadtkämmerer der Stadt, Jörg Dieterle, nach. „Wir freuen uns, mit Herrn Dieterle einen kompetenten Nachfolger für Herrn Uffelmann gefunden zu haben. Dieterles Wissen um die Belange der Stadt und der Kur- und Bäder GmbH ist immens. Dieses Wissen und diesen Erfahrungsschatz nun weiterhin für eine erfolgreiche positive Entwicklung nutzen zu können, stellt für uns alle einen wertvollen Gewinn dar“, erklären Berggötz und Spettel.