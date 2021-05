von Sabine Naiemi

Peter Löschel ist der einzige hauptamtliche Feuerwehrmann bei der Bad Dürrheimer Feuerwehr. Der Gerätewart ist ein unersetzliches Faktotum und trägt eine riesige Verantwortung.

„Ich mache den Job seit 1992, also seit 29 Jahren“, lässt er wissen. Die Anforderungen sind immens, von seiner Gewissenhaftigkeit hängt die Sicherheit der Einsatzkräfte ab.

Der Lungenautomat kommt zum Einsatz, wenn ein Atemgerät ausfällt und der Atemschutzgeräteträger sofortige Hilfe benötigt.

Ein Multitalent

Peter Löschel ist eigentlich Zeit seines Lebens aktiver Feuerwehrmann. Bevor er als Hauptamtlicher in Bad Dürrheim anfing, war er bereits in der Abteilung Oberbaldingen Mitglied der Feuerwehr. Ihn nur als Gerätewart zu sehen oder zu bezeichnen wäre stark untertrieben. Denn gleichzeitig ist der Allrounder auch noch Atemschutzgerätewart, hat eine Spezialausbildung für die Drehleiter, verfügt natürlich über die üblichen Ausbildungsgänge der Feuerwehr wie etwa den Truppmann, Funker und den Maschinisten. Zusätzlich musste Löschel, der gelernter Kfz-Mechaniker ist, noch viele Zertifikate erlangen. Rund ein Jahr habe er für alles gebraucht. Und natürlich muss er auch noch ständig die erforderlichen Auffrischungen absolvieren.

Jede Prüfung jeder Maske muss von Peter Löschel genauestens dokumentiert werden.

Durch seine Ausbildung und Erfahrung bringt Löschel einen unschätzbaren Vorteil mit: Er ist in der Lage und ermächtigt, sämtliche turnusmäßig vorgeschriebenen Geräteprüfungen, auch Elektrogeräteprüfungen, durchzuführen. Als Kfz-Mechaniker führt er sowohl kleinere als auch große Reparaturen an den Einsatzfahrzeugen selbst durch. Das spart eine Menge Zeit und Geld. Seinen Notfall-Werkzeugkoffer hat er stets dabei. Könnte er dies alles nicht, müssten die Arbeiten alle nach extern vergeben werden.

Die in Bad Dürrheim stationierte Drehleiter ist eines der vielen Einsatzfahrzeuge, die von Peter Löschel gewartet werden. Bilder: Sabine Naiemi

Löschel ist dabei nicht nur für die Fahrzeuge in Bad Dürrheim zuständig. Der Bad Dürrheimer Fuhrpark allein besteht aus dem Einsatzleitwagen(ELW), dem LF 16/12 Löschgruppenfahrzeug, der LA (K) 23/12 Drehleiter Automatik mit Korb, dem Rüstwagen (RW), dem Schlauchwagen SW 2000 TR und dem LF 20 Löschgruppenfahrzeug.

Auf den Ortsteilen kommen noch für Hochemmingen, Öfingen und Unterbaldingen jeweils das TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser hinzu, für Biesingen das Tragkraftspritzenfahrzeug und für Oberbaldingen das LF 10/6 Löschgruppenfahrzeug.

Einsatzfähigkeit wiederherstellen

Die Abteilung Bad Dürrheim verfügt über 40 Atemschutzgeräte, 120 Masken und fünf Lungenautomaten. Nach jedem Einsatz müssen die Masken gewaschen/gereinigt, getrocknet, desinfiziert und auf einwandfreie Funktionsfähigkeit geprüft werden.

Die Atemschutzmasken werden nach jedem Einsatz in der Waschmaschine gereinigt.

Das nenne man „Wiederherstellung der Einsatzkraft“, erklärt Löschel.

Jede der gereinigten Atemschutzmasken wird auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft.

Jeder einzelne Schritt wird genauestens dokumentiert.

Das ist ein Haufen Arbeit und trotzdem immer noch nur ein Teil der Arbeit, die Löschel tut. Dazwischen kommen Einsätze. Werden Ölspuren gemeldet, fährt er raus und schaut sich die Sache an. Kleinere Flecken beseitigt er selbst, für größere Reinigungsaktionen werde eine Spezialfirma angefordert.

Auch für das Materiallager und die Sauerstoffflaschen ist Gerätewart Löschel zuständig.

Und dann ist da noch die Pflege der Schläuche und jeder Menge Materialien. Verschmutzte Wasserschläuche müssen nach den Einsätzen gereinigt werden. Also fährt Peter Löschel die Schläuche nach Donaueschingen in die Schlauchwerkstatt. Dort werden sie gewaschen und anschließend unter Druck gesetzt, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorhanden sind.

Nach der Reinigung wird der Beatmungsschlauch des Lungenautomaten getestet.

Sieht man Peter Löschel im Mannschaftswagen durch den Ort fahren, dann macht er nicht etwa eine kleine Spazierfahrt, sondern ist unterwegs um zum Beispiel etwas beim Bauhof abzuholen, oder um auf der Ostbaar nach dem Rechten zu sehen. Etwa alle zwei Tage sei irgendetwas zu reparieren. Und, ach ja, für die Gebäudetechnik ist er auch noch zuständig. Einen zusätzlichen Aufwand bedeutet die regelmäßige Desinfektion der Armaturen in den Führerhäusern der Fahrzeuge. Von Langeweile kann also nie die Rede sein und man kann sich nur wundern, was er als Ein-Mann-Trupp alles bewerkstelligt.