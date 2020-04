von sgn

Da in der Karwoche, wie in vielen anderen Kirchen und Gemeinden, auch keine Passionsandachten gefeiert werden können, hat Pfarrer Bernhard Jaeckel als Ersatz für jeden Tag eine kleine schriftliche Passionsandacht verfasst. Und zwar verbunden mit Bildern und Szenen aus der evangelischen Gemeinde in Oberbaldingen, die vorbereitet waren, aber nun auch nicht wie gewohnt zugänglich sind.

Montag, 6. April: Jesu Gebet in Gethsemane- Gebet ist wie ein Anker!

Bild: Privat | Bild: privat



Gebet in der Krise, darum geht es. Jesus weiß, was auf ihn zukommt, er bittet Gott um Beistand und Hilfe. Er verankert sich bei seinem himmlischen Vater. Viele Menschen beten in diesen Tagen. Sorgen, die sich manche ältere Menschen machen sind nicht unbegründet und führen ins Gebet. Oder ein anderes Beispiel: Viele Maßnahmen treffen die sozial Schwachen. Man hilft den Betrieben, der Wirtschaft, aber an die, die in den unteren Lohngruppen mit den schwerwiegenden Folgen eines Kurzarbeiterlohnes klarkommen müsse, denkt man weniger. Manches Gebet wird auch hier gesprochen werden. Und dann sind Menschen ganz normal krank und jetzt doppelt isoliert und einsam, und auch hier wird mancher Gebetseufzer zu Gott gehen. Ja, Gebet ist in der Krise ein Geschenk, ein Anker, nicht nur eine Art der Meditation. Sondern ein Gespräch mit Gott, der zuhört und da ist und auch immer wieder mit seinem Beistand und seiner Hilfe reagiert.

Dienstag, 7. April: Verspottet – Jesus vor Pilatus- Mutig sein!

Bild: Privat

Jesus aber wurde vor den Statthalter Pilatus gebracht, er antwortete nichts auf dessen Fragen. So sprach Pilatus: Was soll ich dann machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen! Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr: Lass ihn kreuzigen! Da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen, seht ihr zu!

„Seine Hände in Unschuld waschen“, dieses kleine bekannte Sprichwort ist aus dieser Szene entstanden und bekannt geworden. Aber das ist eben nicht so einfach. Verantwortung kann man nicht einfach ablegen, wenn es darauf ankommt, sondern muss sie übernehmen, selbst wenn es unbequem wird. Pilatus hatte nicht den Mut, sich gegen das Volk zu stellen, obwohl er genau wusste, dass Jesus zu Unrecht verurteilt wurde.

In diesen Tagen ist es nicht leicht, Verantwortung zu übernehmen. Niemand ist zu beneiden, der weitreichende Entscheidungen treffen muss. Und auch wenn man bei Pilatus weiß, dass es falsch war, hat man doch ein gewisses Verständnis für ihn und sein Tun. Man überschaut manchmal ja nicht so genau, was klug ist und wo es hinführt und unter Druck schon gar nicht. Und niemand möchte hinterher Schuld sein, wenn es schief geht. Man versucht sich immer möglichst für das scheinbar kleinere Übel zu entscheiden und kann dabei große Fehler machen. Von daher möchte ich auch mit einem Pilatus barmherzig sein, der bemüht ist, sich aus der Affäre zu ziehen.

Aber jeder von uns wird immer wieder mit schuldig, weil wir uns nicht für das Richtige einsetzen und uns manchmal selber Ausreden zurechtlegen. Aber gerade da, wo Unrecht geschieht, sollte man auch den Mut haben, sich einzusetzen.

Mittwoch, 8. April: Die Fußwaschung – Einander Gutes tun

Bild: Privat | Bild: privat



Jesus dient uns – ein wichtiger Akzent in den Passionsberichten. Ein König, der für die Seinen stirbt, ein Herr und Lehrer, der sich ganz hingibt. Eine Liebe, die keine Grenzen kennt. Wir denken uns hinein und machen uns klar, dass es ja für jeden von uns persönlich mit gilt. Jesus dient nicht nur seinen Jüngern in dieser ganz nahen liebevollen Art, wie ein einfacher Angestellter, um nicht Sklave zu sagen, sondern bietet jedem „seine Dienste“ an, die unser Leben verändern können. Seine Liebe gilt jedem, seine Gnade, seine Vergebung, seine Hoffnungsbotschaft und anderes mehr. Passion, das öffnet nicht nur die Augen für Jesu Leidensweg und seine Bedeutung für uns, sondern ruft uns auch zur Dankbarkeit. Auch unseren Dank können wir in diesen schwierigen Tagen in unserem Leben, Herzen oder unseren Familien zum Ausdruck bringen.

Jesus wird uns zum Vorbild. Wir sollen einander dienen, eine Gemeinschaft sein, in der man nicht nur an sich denkt, sondern einander Gutes tun.

Dienst am Nächsten, das ist aktuell gefragt. Das Einkaufen für die alte Nachbarin. Dass man sich gegenseitig etwas mitbringt, dass man nicht so viele Kontakte hat, um andere zu schützen, dass sich Geschwister bei den Aufgaben helfen, die die Schule stellt, dass man Frieden stiftet, wo sich die Anspannung im Streit einen Weg sucht. Möglichkeiten gibt es genug, auch heute.

Donnerstag, 9. April – Das letzte Abendmahl – Gemeinschaft pflegen

Bild: Privat | Bild: privat



Christlicher Glaube hat sehr viel mit Gemeinschaft zu tun. Man versammelt sich, feiert, isst und lobt Gott gemeinsam. In diesen Tagen merken wir, wie wichtig aber auch sonst Gemeinschaft ist und ganz besonders gemeinsames Essen. Abends zusammen im Lokal essen – geht gerade nicht, eine Katastrophe für viele Gastwirte. Ostern oft große Familienfeste, bei denen das gemeinsame Essen ja auch nicht zu kurz kommt – kann jetzt so nicht sein. Erste Sonnenstrahlen des Frühlings, die die Cafes und Eisdielen gefüllt hätten. Gemeinsam Essen, gemeinsam etwas erleben für uns so wichtig und hoffentlich lernen wir in dieser Hinsicht etwas dazu

Gemeinsames Essen und Trinken ist in unserem christlichen Glauben nun nicht nur ein wichtiger Gemeinschaftsakt, sondern in Brot und Wein ein wichtiges Zeichen und Symbol. Leib und Blut Jesu, Brot und Wein, das wir in uns aufnehmen. Es stärkt den äußeren, aber auch den inneren Menschen. Vergebung der Sünden wird uns zugesprochen, aber es steht auch für die Aufnahme Jesu in unser Leben. Man kann ihn sich sozusagen „einverleiben“, wird von ihm und seiner Kraft erfüllt. Ein wahrhaftes Lebensmittel.