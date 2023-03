Das Programm der Rothaus Sommer-Sinnfonie vom 11. bis 15. Juli steht jetzt fest. Lena Klatt und ihr Team von der Veranstaltungsabteilung der Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim haben ein Programm zusammengestellt, das sich sehen lassen kann, meint die Kur- und Bäder in einer Pressemitteilung.

Bereits im Verkauf sind die Konzertabende mit Sasha & Band am 13. Juli sowie das Konzert mit der Spider Murphy Gang am 14. Juli. Neu im Line-Up sind die beliebten Stimmungsmacher Papis Pumpels, die am 12. Juli die Bühne zum Beben bringen werden. So gibt es nun auch das Festival Line-Up in der Übersicht: Dienstag, 11. Juli, Blasorchester Bad Dürrheim; Mittwoch, 12. Juli, Papis Pumpels; Donnerstag, 13. Juli, Sasha & Band; Freitag, 14. Juli, Spider Murphy Gang; Samstag, 15. Juli, Lichterfest.

Die Neulinge im Programm, Papis Pumpels, begeistern seit über einem Jahrzehnt ihr Publikum. Egal ob bei den unzähligen Konzerten quer durch die Republik, bei Special-Events wie den legendären Schlagerbooten auf dem Bodensee oder bei vielen Fernsehauftritten – sie versprühen ihre gute Laune und heizen dem Publikum ordentlich ein.

Die Pumpels sind keine klassische Party- oder Coverband. Sie interpretieren die 70er-Schlager neu, verpumpeln die Songs – und die Auftritte haben sich schon lange zu einer Schlagershow mit Konzertcharakter entwickelt. Eine Pumpelnacht ist ein bunter Mix aus hochkarätiger Musik und jeder Menge Aktion und Spaß auf der Bühne. Die Pumpels nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise durch die quietschebunte Schlagerwelt der Siebziger. Sie entfachen quasi ein Festival der Liebe. In einem ehrenwerten Haus wird man feststellen, dass Alice dort eine neue Liebe gefunden hat. Und Conny Kramer bemerkt beim letzten Tanz mit Marie: Charly Brown, der Typ mit dem griechischen Wein in der Hand, wollte nie erwachsen sein. Gut, er war ja erst 17 Jahr, hatte blondes Haar und tanzte am liebsten barfuß im Regen. In Albany dagegen sieht es anders aus. Denn dort wohnt Josie, fängt das Licht und weint bittere Tränen (die nicht lügen), weil sie wohl niemals nach New York kommt. Dabei hat der Papi sie doch gefragt: „Willst Du mit mir geh‘n?“ Vielleicht gehen sie ja tatsächlich eines Tages über sieben Brücken in eine kleine Kneipe? Wie auch immer: Hauptsache, es wird mal wieder richtig Sommer… und aufgepasst: Papis Pumpels sind keine Spaßmacher nur zum Angucken. Bei den Pumpels wird mitgepumpelt.

Tickets sind über die Online-Plattformen Vibus sowie bei den Vorverkaufsstellen des Kultur-Tickets Schwarzwald Baar Heuberg erhältlich: Die Eintrittspreise betragen 20 Euro und 18 Euro ermäßigt, 23 Euro an der Abendkasse. Ermäßigung für Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende sowie Besitzer einer Bad Dürrheimer Gästekarte oder Einwohnerkarte gegen entsprechenden Nachweis und nur bei der Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim erhältlich. Das Konzert von Papi‘s Pumpels ist ein Stehplatzkonzert, Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Informationen im Internet:

http://www.sommersinnfonie.de