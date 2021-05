von Mandy Heinze

Oberbaldingen – Auch im Ortsteil Oberbaldingen ist die Prioritätenliste für die Haushaltsmittelanmeldungen 2022 gesetzt und kann somit an den Bad Dürrheimer Gemeinderat weitergegeben werden. Prinzipiell herrscht in Oberbaldingen Zufriedenheit. Auf der Liste der Ostbaar-Schule steht ein übergangsweiser Container für die Ganztagesbetreuung bis eine langfristige Lösung geschaffen wird.

In Oberbaldingen ist in den vergangenen zwei Jahren so allerhand gegangen. So entstand nach etlichen Jahren des Ringens die neue Halle (Bildmitte links), die Renovierung der Kirche ist demnächst abgeschlossen. Im Rathaus (links neben der Kirche) sollen dieses Jahr noch vereinzelte Maßnahmen stattfinden. Allerdings leidet die Schule (Bildmitte unten) unter Platzproblemen. Bild: Hans-Jürgen Götz

Die neue Halle ist inzwischen verwirklicht – ein seit etlichen Jahren angestrebtes Ziel. So waren sich die Mitglieder des Oberbaldinger Ortschaftsrats bei dessen jüngster Sitzung am Mittwoch schnell einig über die Reihenfolge der Priorisierung. Diese besagt, dass der Ankauf von Grundstücken für Neubau- und Gewerbegebiet an erster Stellen stehen muss.

Nachdem Roland Manger als Einwohner über den Stand der Dinge beim Baugebiet Butschhof nachfragte, konnte Pascal Wölfle, der die Sitzung leitete, gleich Auskunft geben. Im Moment sehe es so aus, dass die Grundstücksankäufe in diesem Gebiet noch nicht abgeschlossen sind. Wenn diese Hürde genommen seien, könne es mit den Planungen weitergehen. „Der wichtigste Punkt ist der Ankauf von Grundstücken! Das muss so schnell wie möglich über die Bühne gehen, denn wir haben etliche Anfragen. Ein Baugebiet geht nicht von heute auf morgen, deswegen müssen wir rechtzeitig mit dem Ankauf vorankommen“, verdeutlichte Hans Lohrer.

An dritter Stelle auf der Liste steht in Oberbaldingen die Erneuerung des Eingangstores des Feuerwehrhauses, an vierter Stelle die Instandsetzung der umliegenden Feldwege beziehungsweise die Gemeindeverbindungsstraßen, die große Schäden aufweisen. Dieses Thema brennt jedes Jahr allen Ortsteilen unter den Nägeln und wird immer wieder geschoben. Wobei es hier nicht einfach um Wunschdenken geht, sondern die Verkehrssicherheit im Vordergrund steht.

An fünfter Position auf der Liste steht ein neues Fundament für den Narrenbaum, an sechster Stelle der zweite Fluchtweg für das alte Rathaus und Feuerwehrhaus. An siebter Stelle steht der Jugendraum, wo sich hoffentlich bald wieder Jugendliche im Alter zwischen 13 und 17 Jahren – das sind derzeit 49 an der Zahl – treffen können. Hier soll nach einer kleinen Lösung gesucht werden.

Drei dieser sieben Punkte seien am Laufen, erklärte Hans Lohrer. Die Punkte seien auch nicht neu, sondern stünden seit einiger Zeit auf der Liste. „Aber wir in Oberbaldingen können uns nicht beschweren. Es gibt vieles, was abgeschlossen ist und erreicht wurde. So wie unsere neue Halle, der Umbau des Service-Centers oder die Renovierung des alten Rathauses, die dieses Jahr noch ansteht“, so Lohrer weiter.

„Weiterhin gibt es eine Liste vom Kindergarten Spatzennest und eine von der Ostbaar-Schule“, informierte Wölfle. Beispielsweise müsse für die Schule eine übergangsweise Containerlösung für den Ganztagesbetrieb gefunden werden, langfristig werde hierfür ein eigener Raum erforderlich sein. Das könne etwa durch den Ausbau des Dachbodens im alten Schulgebäude erfolgen oder durch den Bau eines Gartenhauses. Außerdem wünsche die Schule einen neuen Außenanstrich. Da die Kirchenrenovierung demnächst beendet sein wird, wünscht sich das Gremium außerdem eine Kirchenbegehung.