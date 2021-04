von sgn

Ortsvorsteher Karl-Heinz Ullrich gibt sein Amt auf, aus gesundheitlichen Gründen. In der Ortschaftsratssitzung am 28. April scheidet Ullrich offiziell aus. Bereits im März 2020 meldete er an, diesen Schritt gehen zu wollen, trat dann jedoch vom Rücktritt wieder zurück.

Schon vor einigen Wochen kündigte Ullrich erneut an, dass er nun doch als Ortsvorsteher aufhören wolle, um sich mehr auf seine Gesundheit konzentrieren zu können.

Nachrücker im Ortschaftsrat soll Alexander Gauerhof sein, der bei dieser Sitzung auch gleich verpflichtet werden soll.

Gleichzeitig soll der neue Ortsvorsteher gewählt und verpflichtet werden. Hier deuten die Zeichen auf Pascal Wölfle, nachdem Hans Lohrer sich für das Amt des Ortsvorstehers nicht zur Verfügung stellt.