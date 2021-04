von Sabine Naiemi

Es wird auf Biesinger Gemarkung keine Photovoltaikanlage entlang der Autobahn geben. Der Ortschaftsrat sprach sich in seiner Sitzung vom vergangenen Donnerstag einstimmig gegen die Anfrage der Firma Green City AG aus. Nach den Sommerferien soll das Forum Ostbaar wieder Fahrt aufnehmen.

Photopholtaikanlage: Die Anfrage der Green City AG wurde schon vor zwei Jahren im Ortschaftsrat Sunthausen abgelehnt, wie Ortsvorsteher Albert Scherer aus Sunthausen erklärte. Die Green City will auf einer Fläche, die insgesamt fast so groß ist wie Biesingen selbst, bei der Autobahn eine Solaranlage errichten und legte jetzt ein 42-seitiges Blendgutachten vor. Die Anlage würde sich teilweise auf Biesinger Gemarkung befinden und teilweise nördlich auf Sunthauser Gelände, aber auch auf der Biesinger Seite. Auf Biesinger Gemarkung würde sich die Anlage etwa vom Friedhof bis hinunter zur Kötach erstrecken neben der Autobahn erstrecken und wäre von der Ortsseite und der Straße her deutlich sichtbar.

„Wir halten einstimmig die Fläche für nicht geeignet“, erklärt Ortsvorsteher Armin Wehrle. Zum einen weil Biesingen eventuell durch Blendwirkung betroffen wäre, weil eine Anlage an dieser Stelle den Anblick der Landschaft zerstören würde und zum anderen, weil die Landwirte die ganze Fläche dann nicht mehr bewirtschaften könnten. „Wir haben eh nicht viel Fläche und sind froh um jeden Quadratmeter“, sagt Wehrle. In seiner Stellungnahme an die Stadtverwaltung wird der Ortschaftsrat erklären, dass diese Fläche nicht geeignet ist und es eigentlich genug andere Flächen auf der Gemarkung Bad Dürrheim gäbe, die besser geeignet wären.

Würde Sunthausen dieser Anlage auf seiner Gemarkung zustimmen, wäre es die vierte Anlage. In Sunthausen wird das Thema bei der Ortschaftsratssitzung am Montag, 12. April besprochen.

In Biesingen tut sich einiges. Die Räume in der alten Schule werden demnächst für die Kindertagesstätte Krabbelkäfer erweitert, im Obergeschoss wird ein Mehrzweckraum zur allgemeinen Nutzung entstehen. Ortsvorsteher Armin Wehrle setzt das Forum Ostbaar wieder in Gang, eine Photovoltaikanlage auf Biesinger Gemarkung kommt dagegen nicht in Frage. Bilder: Götz (Archiv)

Alte Schule: Bezüglich der Erweiterung für die Kindertagesstätte Krabbelkäfer im alten Schulhaus und im Obergeschoss den Bau des Mehrzweckraums konnte Ortsvorsteher Wehrle berichten, dass die Ausschreibungen am Laufen sind. Nach dem Sommer soll gleich mit der zweiten Gruppe bei den Krabbelkäfern begonnen werden. Das sind noch einmal zehn Plätze. Bei dem Raum für die zweite Gruppe sei kein so hoher Bedarf vom Umbau her, sodass dieser relativ zügig fertiggestellt werden könne.

Forum Ostbaar: Ortsvorsteher Wehrle will das Forum Ostbaar wiederbeleben. Darüber informierte er bereits im Februar dieses Jahres und schrieb die Biesinger Bürger zu diesem Vorhaben an.

Diese „dörflich-ländliche Volkshochschule“ ist eine loses Engagement, kein Verein. Gegründet wurde das Forum Ostbaar 1997 vom damaligen Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser und war von Anfang an ein Erfolg. Irgendwie schlief das Ganze dann jedoch 2018 ein.

„Ich habe viel positive Resonanz auf mein Schreiben bekommen“, erklärt Wehrle erfreut. „Das Forum Ostbaar war ein Riesenerfolg.“ Etliche Leute seien auf ihn zugekommen, so Wehrle, wollen mitmachen und etwas anbieten. Und wenn dann im alten Schulgebäude der Mehrzweckraum fertiggestellt ist, gebe es auch einen entsprechenden Platz dafür und das Projekt solle wieder starten. Man wolle Basteln für und mit Kindern anbieten, Nachhilfe für Kinder, Rückenkurse zum Beispiel, Einzelvorträge oder lose Reihen.

„Das mit den Kindern ist mir ganz wichtig. Was ich auf jeden Fall machen will, an einem Sonntagmittag im Monat einen Spielemittag für Kinder anzubieten. Ganz ohne Elektronik. Da kann der Opa mit seinem Enkel oder die Tante mit ihrer Nichte kommen, wer auch immer. Man sitzt zusammen und spielt.“ Für die Kinderbastelkurse hätte Ulrike Bosler schon Ideen. Er könne sich Veranstaltungen am Bolzplatz oder beim Barfußpfad vorstellen, so Wehrle. „Das Forum Ostbaar bescherte den Menschen in Biesingen ein tolles Miteinander.“ Doch das Angebot ist nicht nur für die Biesinger gedacht. Mitnichten. Es gilt natürlich auch für die Bürger aller umliegenden Gemeinden – deshalb der Name. Was die Organisation angeht, gibt sich Wehrle zuversichtlich. Die werde auf viele Schultern verteilt. Daher laste die Verantwortung nicht nur auf einigen wenigen Personen und einen Nachmittag könne wohl jeder mal opfern – sollte man jedenfalls meinen.

„Sobald es die Corona-Situation wieder zulässt, werde ich zu einem Treffen einladen“, verspricht der Ortsvorsteher. Dabei sollen sich alle Interessierten austauschen, beraten und planen können. Er hofft auf eine rege Beteiligung.

Verschiedenes: Hier machten die Ortschaftsräte ihrem Unmut über das leidige Thema der Hinterlassenschaften der Hunde auf den Feldern wieder einmal Luft. Obwohl Behälter mit Tüten und Abfalleimern bereitgestellt sind, lassen Hundehalter die Hundehaufen liegen.

Als sehr erfreulich wurde vermerkt, dass der Bauhof im Stall neben dem Rathaus während des Winters den neuen Boden eingezogen hat. Der Stall wird als Lager für das Festzelt genutzt. Die Bauhofmitarbeiter wurden für ihre gute Arbeit gelobt.

Durch Löcher und abbrechende Ränder seien die Gemeindeverbindungswege Richtung Immenhöfe stark in Mitleidenschaft gezogen, hieß es weiter.

Ebenso erfreulich ist die Nachricht, dass ein seit 30 Jahren leerstehendes Haus neben der Kirche abgerissen werden soll und anstelle dessen ein neues Haus geplant ist. Damit wird Biesingen innerörtlich wieder ein kleines Stück aufgewertet, so Wehrle.