von Alexander Hämmerling

Hochemmingen – Es war zwar lediglich eine Bauvoranfrage und kein Bauantrag, doch bereits diese ließ bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Hochemmingen eine außergewöhnlich hohe Zahl an Besuchern aufkommen. Ein Neubau eines 7-Familien-Wohnhauses in der Schwarzwaldstraße 28 ist geplant. Der Rat stemmt sich vehement gegen das Vorhaben, um keinen Präzedenzfall zu schaffen, auch wenn das Vorhaben nach Paragraph 34 des Baugesetzbuches im Landratsamt durchgehen würde.

Der Plan: Es sind 2500 Quadratmeter unbebauter Fläche in exponierter Lage, praktisch am Entrée der Ortseinfahrt, die der Bauträger im Visier hat. Ein Untergeschoss, ein Erdgeschoss und ein Obergeschoss als Penthouse sollen sieben Familien beherbergen, fünf Stellplätze sind angedacht. Geklärt wird bei einer Bauvoranfrage, ob das Grundstück auch wirklich den Vorstellungen entsprechend bebaut werden darf, meist noch vor Erwerb des Baugrundstücks. Gunnar Prennig, Sachgebietsleiter der Bauverwaltung Tiefbau, bei der Präsentation: „Wenn für die Anwesenden von vornherein klar zu sein scheint, dass es zu groß ist, können auch Kompromisse diskutiert werden.“ Zulässig wäre das Bauvorhaben, wenn es sich nach Baugesetzbuch in die „Eigenart der näheren Umgebung einfügt“.

