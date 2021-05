von Mandy Heinze

Zur ersten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr traf sich am vergangenen Mittwoch, 5. Mai, der Öfinger Ortschaftsrat. Wer wollte, konnte vorab einen Corona-Schnelltest machen.

Hauptthema der Sitzung waren die Mittelanmeldungen für 2022. Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser stellte die einzelnen Punkte den Ortschaftsräten vor. Diese sollen jetzt noch einmal darüber nachdenken, was eventuell noch Anliegen sein könnten.

Bis jetzt stehen fünf Punkte auf der Liste. An erster Stelle die Instandsetzung der Feldwege und Gemeindeverbindungsstraßen, an zweiter Stelle schon seit einigen Jahren die Erneuerung des Geländers und der Mauer in der Bühlstraße, wobei der Kostenanteil der Stadt bei 18,8 Prozent liegt und der Kreis den Rest tragen muss. An dritter Stelle stehen die Erneuerung der Wanderweg- und Feldlehrpfadbeschilderungen und die Ausweisung des Breitengrades nahe dem Feriendorf. Außerdem sollen Parkplätze beim Hochbehälter Feriendorf angelegt werden, was aber erst erfolgen kann, wenn der alte Hochbehälter außer Betrieb ist.

Beim Öfinger Kindergarten steht die Renovierung der Kindertoiletten und des Waschraumes an, ebenso ist ein Garderobenaufsatz geplant, für den es auch schon einen Kostenvoranschlag gibt. Außerdem sollen die Gruppenräume einen neuen Anstrich bekommen und die Beleuchtung der Räume erneuert werden. „Wir gehen noch einmal mit offenen Augen durch den Ort“, war sich der Ortschaftsrat einig. Die Rangfolge der einzelnen Punkte und die darauffolgende Abstimmung erfolgt dann in einer der kommenden Sitzungen.

Ebenso sprach Ortsvorsteherin Schweizer-Engesser einige aktuelle Punkte an: In der Unterdorfstraße ist eine Kanalsanierung erforderlich. Der Kanal wurde mit einer Kamera befahren und es wurden größere Schäden festgestellt.

Bezüglich des derzeitigen Rattenproblems bittet Schweizer-Engesser die Bürger um Aufmerksamkeit, damit man weiß, wo die Nager auftauchen, damit man dementsprechend reagieren kann. Die Tiere müssen wohl eine Lücke in der Kanalisation gefunden haben, wodurch sie nach draußen schlüpfen können. Wenig hilfreich bei der Eindämmung – auch was Füchse im Ort angeht – ist die Angewohnheit vieler Öfinger Bürger, ihre gelben Säcke in der Nacht vor der Entsorgung draußen stehen zu lassen. Oft liegen diese dann morgens zerfetzt auf der Straße.

Die Grillstelle auf Rothmund war mehrfach das Ziel von Beschädigungen. Nach erneuter Beschädigung wird der große Grill nun vollständig abgebaut. Bild: Mandy Heinze | Bild: Südkurier

Schlechte Nachrichten gibt es bezüglich der Grillstelle auf Rothmund. Der feste und eigentlich sehr stabile Grill wurde nach der erneuten Demolierung endgültig abgebaut. In Zukunft wird es wahrscheinlich einen mobilen Grill geben, den man nach vorheriger Anmeldung bei der Gemeinde ausleihen kann. Schade ist der Abbau des großen Grills besonders für Vereine, denen der Grill ausreichend Platz für viele Leute bot.

In der Hohlgasse wird eine Verkehrsschau angestrebt, da dort das Verkehrsaufkommen immer höher wird und viele diese Straße nur als Abkürzung oder Durchfahrtstraße nutzen und sich auch nicht an die Geschwindigkeitsregelung halten. Eventuell könnte ein „Anlieger frei“-Schild für Beruhigung sorgen.

Weiter konnte die Ortsvorsteherin mitteilen, dass die Gemeinde von Privat ein Grundstück aufgekauft hat, das in sechs Jahren als Baulandfläche genutzt werden kann. Bis dahin muss es noch landwirtschaftliche Fläche bleiben.

Kaum ist die Landschaftsputzete gelaufen, habe schon wieder jemand im Wäldle Richtung Talheim zwei große Müllsäcke hinterlassen, berichtete Anita Schneckenburger, nachdem zuvor die Hinterlassenschaften der Hunde erneut die Gemüter beschäftigte. So ist beispielsweise der reine Fußgängerweg beim Ponyhof zum Gassigehen bei den Öfingern beliebt und stark frequentiert. Das Hundehaufenproblem ist hausgemacht, denn es sind ja keine Feriengäste da. Schneckenburger: „Die Frage stellt sich für mich, warum stört es die Hundebesitzer nicht selber, wenn der ganze Wiesenstreifen neben dem Weg voller Hundekacke liegt?“ Auch der Bewirtschafter der Wiesenfläche, Jens Ott, appellierte noch einmal an die Vernunft der Hundebesitzer, den Hundekot einzusammeln, da sonst Krankheiten auf die Milchkühe übertragen werden können.

Schließlich wurde noch Klaus Kremm für die tolle Loipenbespurung im vergangenen Winter gedankt und Werner Niehage dafür, dass er die Wanderstrecken abgefahren ist, damit diese auch bei Schnee begehbar blieben.