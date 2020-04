Öffnungszeiten Biesingen Mittwoch: 10.45 bis 12.45 Uhr, 16 bis 18:30 Uhr. Ortsvorstehersprechstunde: Mittwoch, 17.30 bis 19 Uhr. Telefon: 07706/219, E-Mail: biesingen@bad-duerrheim.de Hochemmingen Montag 8.30 bis 12.30 Uhr, Mittwoch 18.45 bis 20.15 Uhr, Donnerstag 8.30 bis 12.30 Uhr. Ortsvorstehersprechstunde: Mittwoch 18 bis 20 Uhr. Telefon: 07726/316, E-Mail: hochemmingen@bad-duerrheim.de Öfingen Mittwoch 14 bis 18 Uhr, Donnerstag 8 bis 12.30 Uhr. Ortsvorstehersprechstunde: Mittwoch 16.15 bis 18 Uhr. Telefon: 07706/206, E-Mail: oefingen@bad-duerrheim.de Service-Center Ostbaar Montag 14 bis 18 Uhr, Dienstag 8.30 bis 13 Uhr, Mittwoch 8.30 bis 12.30 Uhr, Freitag 15 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 bis 11.30 Uhr. Das Service-Center steht allen Bürgern der Stadt zur Verfügung. Ortsvorstehersprechstunde Oberbaldingen: Montag 16 bis 17.30 Uhr und Mittwoch 18 bis 19 Uhr. Ortsvorstehersprechstunde Unterbaldingen: Montag 17.30 bis 19 Uhr. Telefon: 07706/9228788, E-Mail: servicecenter@bad-duerrheim.de Sunthausen Montag 17.30 bis 19.30 Uhr, Dienstag 13.30 bis 16.30 Uhr, Mittwoch 8 bis 10.30 Uhr. Ortsvorstehersprechstunde: Montag 18 bis 19.30 Uhr. Telefon: 07706 / 215, E-Mail: sunthausen@bad-duerrheim.de

Seit dem gestrigen Montag haben die Ortsverwaltungen in Biesingen, Hochemmingen, Öfingen, Sunthausen sowie im Service-Center Ostbaar in Ober- und Unterbaldingen wieder ihre gewohnten Öffnungszeiten. Dies gibt die Stadtverwaltung Bad Dürrheim in einer Mitteilung bekannt. Die früheren Öffnungszeiten in den Ortsteilen treten wieder in Kraft, da sowohl Ortsverwaltungen wie auch das Rathaus in Bad Dürrheim wieder mit Voranmeldung für den Publikumsverkehr geöffnet sind. Ende März wurden zur besseren Kommunikationen die Zeiten vereinheitlicht, da die Dienststellen sowieso für den Publikumsverkehr geschlossen waren und die Telefone umgestellt werden konnten. Terminvereinbarungen sind vor dem persönlichen Erscheinen in den Dienststellen unerlässlich und telefonisch oder per E-Mail möglich.