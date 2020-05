von sgn/sk

Am Donnerstag, 28. Mai, erreichte die Kur- und Bäder GmbH (KuBä) Bad Dürrheim die offizielle Pressemitteilung des Ministeriums für Justiz und für Europa, dass nach dem durch die Corona-Pandemie bedingten Lockdown seit 17. März nun eine Öffnung für Schwimmbäder in Hotels sowie für Heil- und Thermalbäder bereits zum 6. Juni 2020 angestrebt wird.

„Dies ist sowohl für uns als KuBä als auch für unsere einheimischen und auswärtigen Gäste sowie für unsere Gastgeber ein sehr erfreuliches Signal. Unsere gemeinsam mit den anderen Mitgliedsorten und Thermenbetreibern innerhalb des Heilbäderverbandes Baden-Württemberg formulierten Forderungen von zeitnahen Öffnungsperspektiven, haben damit die entsprechende Unterstützung von Seiten der Politik gefunden, hierfür sind wir unseren politischen Vertretern sehr dankbar“, erklärt Kurgeschäftsführer Markus Spettel in einer entsprechenden Mitteilung.

Nach den bisherigen Entwicklungen und Verordnungen habe man allerdings nicht damit rechnen können, dass dieser Zeitpunkt nun so schnell kommt und sei daher, wie sicherlich Kolleginnen und Kollegen aus anderen Orten auch, regelrecht von diesem Tempo überrascht worden.

Spettel weiter: „Sollte die hierzu bis dato noch nicht vorliegende offizielle Rechtsverordnung der Landesregierung tatsächlich den 6. Juni als möglichen Öffnungszeitpunkt ausweisen, ist dies für uns daher zu diesem Datum nicht umsetzbar, da die für das Solemar benötigte, bereits in zurückliegenden Mitteilungen mehrfach erwähnte Vorlaufzeit von zwei bis drei Wochen bis zu einer Wiedereröffnung damit nicht gegeben ist.“

Diese Vorlaufzeit werde aber zwingend benötigt, um die Anlage tatsächlich wieder betriebsbereit hochzufahren und alle vorgeschriebenen Abläufe einhalten zu können. So betrage insbesondere die gesetzlich vorgegebene Frist bis zum Vorliegen der Ergebnisse der durch ein Labor zu untersuchenden Wasserproben für die frisch gefüllten Becken schon alleine etwa zwei Wochen. Anschließend sind noch die entsprechenden behördlichen Freigaben abzuwarten.

Auch werde derzeit bereits ein angepasstes Betriebs- und Hygienekonzept erstellt, welches die mit der Öffnung zu erwartenden Anforderungen und Auflagen erfülle, so der Kurgeschäftsführer. Um dieses abschließend fertigstellen zu können, müssen aber auch die verbindlichen Rahmenbedingungen des Landes vorliegen. „Wir sind eine Gesundheitseinrichtung. Das Wohl und die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter/innen stehen für uns immer an erster Stelle. Daher muss eine Wiedereröffnung genau durchdacht und geplant sein.“ Man dürfe nicht einfach in einen Aktionismus verfallen, der einem anschließend auf die Füße fällt.

„Wir setzen bereits alle Hebel in Bewegung, die erforderlichen Schritte so schnell wie möglich umzusetzen und unsere Teams werden hierfür auch über das Wochenende und die Feiertage im Einsatz sein“, verdeutlicht Spettel. Auch die derzeit auf Hochtouren laufenden umfangreichen Instandhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen werden weiter mit hohem Druck vorangetrieben.

Wenn möglich Öffnung in KW 26

„Wenn alles nach Plan läuft, freuen wir uns darauf, voraussichtlich zum Montag, 22. Juni, wieder mit dem Betrieb der Therme starten zu können, wenn auch aufgrund der Auflagen zunächst nur mit Einschränkungen“, so Markus Spettel.

Wie bereits verkündet, war man gezwungen in dieser unglaublich unsicheren und dynamischen Zeit, in der sich die Informationen und Handlungsgrundlagen täglich geändert und teilweise überschlagen haben, einen möglichst verbindlichen und konsequenten Zeitplan aufzustellen. Dies sei nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt.

Schneller Start war nicht absehbar

„Diese nun aufkommende Geschwindigkeit der Restart-Phase war nicht absehbar, wenngleich sie uns natürlich sehr freut. Unser Ziel war von Anfang an so viele anstehende Maßnahmen wie möglich in die Schließzeit hineinzupacken, um uns nach der Wiedereröffnung voll und ganz auf unsere Gäste konzentrieren zu können“, erklärt Spettel. Dieses Ziel behalte man auch weiterhin im Auge, nach den heutigen Entwicklungen sogar mit einem noch ehrgeizigeren Zeitplan als schon zuvor.

Freude über greifbares Datum

„Wir freuen uns, ein greifbares Datum im Auge zu haben, an welchem wir unsere Gäste wieder willkommen heißen dürfen und können nun auch ganz konkret für die kommenden Monate und die bevorstehenden Sommerferien werben. Das ist ein Grund zum Aufatmen, nicht nur für uns als Kur- und Bäder GmbH, sondern auch für unsere Gastgeber, Gastronomen und alle weiteren am Tourismus beteiligten Leistungsträger vor Ort“, so Spettel abschließend.

Alle wichtigen und aktuellen Informationen veröffentlicht die Kur- und Bäder GmbH regelmäßig unter www.solemar.de, dort sind auch die jeweiligen aktuellen Baufortschritte der einzelnen Maßnahmen einzusehen.