Zur zweiten Podiumsdiskussion ihrer Art luden auf Ende September die Stadt Bad Dürrheim, die Projektgruppe „Bad Dürrheim Klimaaktiv“ und „Bad Dürrheim blüht auf“ in den Weinbrennersaal ein. Diese Podiumsdiskussionen sollen, über das Engagement der Projektgruppen hinaus, dazu beitragen, ein Bewusstsein für die Herausforderungen zu schaffen, denen unsere Umwelt gegenübersteht. Unter den Zuhörern befanden sich einige Landwirte und Mitglieder verschiedener Naturschutzverbände der Region.

Der Abend stand unter dem Thema „“Klimaschutz und Artenschutz – zwei Seiten derselben Medaille?“. Diskutanten waren Andre Baumann (Staatssekretär im Umweltministerium Baden-Württemberg), Bernhard Bolkart (Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) sowie Thomas Hörren (Experte für Insektendiversität und Biodiversitätsschäden). Die Diskussion moderierte LBU-Stadtrat und Grünen-Politiker Wolfgang Kaiser.

Entomologe ( Insektenforscher) und Koleopterologe (Käferkundler) Thomas Hörren ist auch Vorsitzender des Entomologischen Vereins Krefeld und zeigte in seinem Eingangsvortrag die Zusammenhänge zwischen Klimawandel, Artensterben und Insektenschutz auf. Er präsentierte dabei in Einzelheiten die sogenannte Krefelder Studie, im Rahmen derer die Aufdeckung des weltweiten Insektensterbens im Jahr 2017 weltweit für Diskussionsstoff sorgte.

Kann man das Insektensterben objektiv festmachen? Da kommt von Hörren ein eindeutiges Ja: Die Biomasse an Insekten habe laut dieser Studie sogar in Naturschutzgebieten bis zu 80 Prozent abgenommen. Für jeden sichtbar sei etwa, dass man heute im Vergleich zu früher kaum noch Insekten auf der Windschutzscheibe oder am Auto finde. In seiner Präsentation zeigte er Bilder von Insektensammelbehältern aus Studienflächen im Vergleich von 1993 (randvoll) bis 2014 (so gut wie leer).

In der dem Vortrag folgenden Diskussion bewiesen die Diskutanten im Großen und Ganzen Einigkeit. Das Land Baden-Württemberg sei zwar in einigen Punkten Vorreiter und weiter als andere Bundesländer, nichtsdestotrotz gebe es Verbesserungsbedarf. Da führte Bernhard Bolkart zum Beispiel die vorherrschende Bürokratie an. Die Landwirte seien zur Kooperation und Mitarbeit bereit, stünden aber vor riesigen bürokratischen Hürden, die ihnen das Leben schwer machen, hob er wie schon früher bei anderen Gesprächsrunden hervor. Bolkart sprach schnelle Lösungen an, die sich auf Temporeduktionen, Flugverbote innerhalb Deutschlands und naturbewusstes Bauen bezogen. Bolkart kritisierte außerdem das Verhältnis Beratungs-/Bürokratiezeiten. Das Verhältnis von einem Tag auf dem Hof zu drei Tagen Bürokratie müsse umgedreht werden. Man könne nicht nach nur einem einzigen Tag auf einem Hof ein Beratungskonzept entwickeln.

Staatssekretär André Baumann (Grüne) hob in Bezug auf die Krefelder Studie die Reaktion des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann als Biologe hervor. Daraus sei das Sonderprogramm „Biologische Vielfalt“ entstanden. Baumanns Schwerpunkt lag auf dem Ausbau erneuerbarer Energien.

Das Fazit des Abends? Wie man es den Worten Bolkarts entnehmen konnte, freuen sich die Landwirte über den stattfindenden, aber auch ausbaufähigen Dialog. Man war sich einig, dass es nur gemeinsam vorwärts gehen kann. Aus dem interessiert zuhörenden Publikum gab es im Anschluss an die Diskussion eher weniger Fragen, als vielmehr verschiedene Anregungen.