Die Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim (Kubä) bietet seit Anfang Juni regelmäßig im Solemar und im Minara Hallen-/Freizeitbad Familientag-Aktionen an. Natürlich sollen diese Aktionstage mehr Badbesucher anlocken. Kindern wird bei den Aktionstagen im Solemar das Saunieren nähergebracht.

Im Minara werden die Familientage unter anderem im Verbund mit der Vivida Betriebskrankenkasse angeboten. Der erste Familientag fand am 11. August mit einer Kindervorstellung des Circus Huckepack statt, der zweite Familientag war am vergangenen Samstag. Die Kleinen konnten sich in der Hüpfburg vergnügen. Zudem wurde ein Mal- und Schätzwettbewerb geboten. Zu gewinnen war dabei ein 100-Euro-Gutschein für den Europa-Park in Rust. Dafür musste der Gewinner bei der Ziehung aber noch vor Ort sein. Wer Hunger hatte, konnte sich beim Foodtruck verköstigen.

Verhaltene Nachfrage

Die Aktionstage im Solemar finden jeden zweiten Samstag im Monat statt. Dazu gibt es ein umfangreiches Programm, das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern ab null Jahren. Informationen dazu gibt es im Internet unter www.badduerrheim.de/solemar/aktuelles/familientag.

Wohl ferien- und tageszeitbedingt hielten sich die Besucherzahlen im Minara in Grenzen. Aber da müsse man einfach mal schauen, was die Zukunft bringt, erklärte Marketing-Fachfrau Sarah Gleichauf.