von Jörg-Dieter Klatt

Den strahlenden Gesichtern der Protagonisten stand die Freude eines Neubeginns an der Klinik Limberger ins Gesicht geschrieben. Mit der Einrichtung einer Fachabteilung für Psychosomatik, die unter der Leitung der Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Daniela Donner stehen wird, passt sich die Klinik Limberger den sich verändernden Erfordernissen des Gesundheitswesens an. Nachdem die Abteilung für Atemwegserkrankungen zum 31. Juli geschlossen wurde, wird die neue Abteilung im Herbst dieses Jahres ihre Arbeit aufnehmen.

„Derzeit bereiten wir das Personal intensiv für die anstehenden Aufgaben vor“, betont Klinikchef Joachim Limberger gegenüber dem SÜDKURIER. Dabei hat er nicht nur die zukünftigen Patienten im Blick, auch das Personal soll sich bei der Arbeit so wohl wie möglich fühlen: „Wir wollen es sehr gut machen. Die Qualität der neuen Fachabteilung steht vor einer voreiligen Öffnung!“ Das gilt vor allem auch für das breite Behandlungsspektrum, das von der ärztlichen Leitung in höchstem Maße auf die Patienten individuell zugeschnitten wird.

„Ideale Besetzung“

„Mit Daniela Donner haben wir eine Idealbesetzung für diese Stelle gefunden. Wir alle gehen mit großem Herzblut an die Aufgabe!“, erläutert Limberger weiter. Als ausgebildete Intensivmedizinerin, Anästhesistin, Psychotherapeutin bringt die 57-jährige Fachfrau beste Voraussetzung für die Leitung der neuen Fachabteilung mit. „Nach zehn Jahren mit eigener psychotherapeutischer Praxis in Trossingen habe ich eine neue Herausforderung gesucht“, beschreibt Donner den Wechsel.

Dabei betonen sowohl der Klinikinhaber als auch die Ärztin, dass die Notwendigkeit einer psychosomatischen Betreuung eine immer größere Bedeutung im Gesundheitswesen bekommt. Viele Menschen sehen sich den Herausforderungen der gegenwärtigen Welt nicht mehr gewachsen. Der steigende Leistungsdruck im Beruf, nicht zu erfüllende Erwartungen in den Familien sowie übersteigerte Erwartung an sich selbst lösen bei einer nicht unerheblichen Zahl von Menschen einen Leidensdruck aus, der sich oft in körperlichen Beschwerden des Bewegungsapparates auswirkt. „So passen also die Fachabteilung für Orthopädie und Psychosomatik bestens zusammen!“, so der einmütige Tenor der Initiatoren.

Wartezeit über sechs Monate

Die durchschnittlichen Wartezeiten auf einen Therapieplatz betragen sechs bis neun Monate. „Mit unseren 35 Betten sind wir nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, so Limberger. Parallel dazu wird die Selbsthilfegruppe „Psychische Belastungen, Burnout und Co.“ zusammen mit der Klinik ein niederschwelliges Angebot für Hilfesuchende unterbreiten. Hier wird ein regelmäßiger Austausch in vertrauter Umgebung möglich sein. Ziel dieser Selbsthilfegruppe ist die Abkürzung oder Vermeidung eines oft langen Leidensweges, den Betroffene mit psychischen Problemen gehen, bevor sie sich professioneller Hilfe anvertrauen. Die Klinik Limberger stellt neben anderen Kooperationspartnern nicht nur Räumlichkeiten zur Verfügung, sondern bietet auch Fachvorträge durch die ärztliche Leiterin. „Diese Zusammenarbeit wollen wir über die Jahre wachsen lassen, um den betroffenen Menschen das Gefühl zugeben: Es ist zu schaffen, dass ich meine Probleme in den Griff bekomme“, begründen Joachim Huber und Thomas Bank die Kooperationspläne.