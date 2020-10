von man Mandy Heinze

feierten die Gemeindemitglieder Gisela Klaiber, Margrit Lamm und Walter Riegger am vergangenen Sonntag in einem am Nachmittag abgehaltenen Gottesdienst mit Pfarrerin Bettina Ott. Vor 60 Jahren wurden in der Öfinger Kirche Lotte Brodscholl, Horst Erich Maier und Alfred Eugen Manger konfirmiert und feierten somit ihre diamantene Konfirmation. Ihre Gnadenkonfirmation feierten Emilie Brigitta Reichmann, Eckart Eckert und Erich Helmut Manger. Sie wurden vor 70 Jahren konfirmiert, also im Jahre 1950.Bild: Mandy Heinze