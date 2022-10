von Sabine Naiemi

Südlich von Bad Dürrheim befindet sich das Moorgebiet „Bad Dürrheimer See“, auf der anderen Seite der Kreisstraße, hinter der Kurgärtnerei Richtung Ostbaar gelegen. Die Moorfläche hatte durch Trockenlegungen in der Vergangenheit drastisch abgenommen. Doch jetzt gibt es Hoffnung.

Hier wird Kohlendioxid gebunden

Da Moore eine wichtige Funktion als höchst effektive, natürliche CO2-Speicher erfüllen, die Kohlenstoff sogar noch wirkungsvoller als Bäume speichern, hat sich die Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau mit dem Ziel des Klimaschutzes der Renaturierung von Moorgebieten in ihrem Geschäftsgebiet verschrieben. Ein weiteres Ziel ist die Verringerung des ökologischen Fußabdrucks der Bank. Unter zwölf Moorgebieten in ihrem Einzugsgebiet hatte sich das kommunale Kreditinstitut als erstes für eine Renaturierung des Bad Dürrheimer Moores entschieden.

Die praktische Umsetzung des Projekts startete im Jahre 2019 (wir berichteten). Es wird wissenschaftlich durch die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen begleitet und erfolgt in enger Abstimmung mit dem Forstamt Baar-Hegau. Forstamt Baar-Hegau deshalb, weil das Gebiet zwar auf Bad Dürrheimer Gemarkung liegt, es sich aber um einen staatlichen Wald handelt. Professor Markus Röhl von der Hochschule berichtete nun dem Gemeinderat Bad Dürrheims in dessen jüngster Sitzung über den Ablauf und aktuellen Stand.

Ungestört vor sich hin blubbern

Markus Röhl erklärte: „Moore speichern Treibhausgase sehr effektiv – falls sie ungestört sind. In gestörtem Zustand geben sie große Mengen dieser ehemals gespeicherten Treibhausgase wieder ab. Unsere Moore sind zu über 90 Prozent gestört. Sie emittieren (geben schädliche Treibhausgase) in Baden-Württemberg zwischen 600.000 und 900.000 Tonnen CO2-Equivalent pro Hektar pro Jahr ab. Werden Moore wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt, werden diese Emissionen unterbunden.“

Erste Erfolge ab 2020

So hatten dann also 2019 und 2020 an mehreren Terminen mehrere Gruppen von Volksbankmitarbeitern während ihrer Freizeit zur Wiedervernässung des Moores bei Bad Dürrheim Wassersperren gesetzt. Bereits im Mai 2020 zeigten sich erste Erfolge, in den ausgetrockneten Entwässerungsgräben staute sich wieder das Wasser.

Moor-Birke und Waldkiefer kommen wieder

In Bad Dürrheim hatte die zu früheren Zeiten erfolgte und bis 2019 wirksame Trockenlegung bisher zur Folge, dass sich zum Beispiel die Fichte in diesem Bereich verbreitet hat. Durch die Renaturierung und Bewässerung stirbt der Fichtenbestand in einem natürlichen Prozess wieder ab und moortypische Baumarten wie die Moor-Birke und Waldkiefer kehren wieder zurück.

Und die Insekten freuen sich

„In zarten Anfängen kehrt auch die moortypische Flora und Fauna wieder zurück, in dem renaturierten Gebiet wimmelt es inzwischen wieder von Insekten“, konnte Markus Röhl bereits im Mai 2020 berichten. Bis das Moor sich vollständig regeneriert hat, werde es jedoch noch Jahre dauern, so Röhl jetzt in der Sitzung.