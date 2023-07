Die Bauarbeiten am Neubau des Kindergartens Stadtkäfer II schreiten erfolgreich voran. Aktuell wurde ein erster wichtiger Meilenstein erreicht: Die Fertigstellung der Bodenplatte durch das Bauunternehmen Stumpp aus Rottweil. Das berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.

Für die Bodenplatte mit einer Größe von 525 Quadratmetern Beton wurden rund 40 Tonnen Stahl verbaut. Darüber hinaus befindet sich der Aufzugschacht momentan in der Schalungs- und Betonierphase.

In den kommenden Wochen wird es auf der Baustelle etwas ruhiger zugehen. Das Zimmerei-Unternehmen Haller aus Aldingen hat den Auftrag für die Errichtung der Wände und Decken erhalten. Die Wände werden zunächst in der Abbundhalle des Unternehmens vorbereitet und als Holzständerbauweise in vollständigen Elementen vorgefertigt. Ab Mitte beziehungsweise Ende September ist geplant, die Wände und Decken vor Ort aufzustellen.

Die technischen Gewerke einschließlich Elektro, Lüftung, Heizung und Sanitär befinden sich derzeit in der öffentlichen Ausschreibung. Projektleiter Jürgen Wenzler von der Stadtverwaltung erklärt: „Wenn wir passende Angebote erhalten, ist es unser Ziel, diese Aufträge im September zu vergeben.“ Das gesamte Projekt liegt insgesamt im Zeitplan, die Fertigstellung ist für das vierte Quartal 2024 geplant.

Der Kindergarten Stadtkäfer II wird Räumlichkeiten für vier Gruppen im Ü3-Bereich bieten und somit die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder in Bad Dürrheim erweitern.

Mit diesem Neubau investiert die Stadt Bad Dürrheim weiterhin in die Förderung der frühkindlichen Bildung und schafft moderne und ansprechende Räume für die jungen Bürger der Stadt, heißt es in der Pressemitteilung: „Die neuen Einrichtungen werden den Bedürfnissen der Kinder gerecht und bieten optimale Voraussetzungen für ihre Entwicklung und ihr Wohlbefinden.“